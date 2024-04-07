Изменение статуса проживания для беженцев в Чехии: какие права будут у украинцев

Какие условия изменения статуса для беженцев предлагают в чешском правительстве

В МВД Чехии сообщили, что украинские беженцы смогут отказаться от временной защиты и получить долгосрочные документы в Чехии. Такие изменения предлагают внести в закон Lex Ukrajina.

Дальнейшее пребывание украинских беженцев после окончания действия Директивы о временной защите в 2025 году обсуждается на уровне ЕС. Наиболее вероятный вариант, что действие защиты продолжат. Некоторые страны рассматривают переход украинцев с временной защиты на стандартные разрешения на долгосрочное проживание. Это связано с тем, что война продолжается и значительная часть людей интегрировалась в рынок труда и общественную жизнь.

В новом Lex Ukrajina 7 власти Чехии предлагают расширить возможности легализации пребывания для людей из Украины. Беженцы смогут добровольно перейти на специальный долгосрочный тип проживания. Те, кто не захочет получать новый статус или не будет соответствовать условиям, могут остаться со временной защитой. Оформить стандартные разрешения на долгосрочное проживание смогут экономически независимые беженцы – то есть те, у которых будет где и за что жить и не они не будут зависеть от государственной помощи.

"Институт временной защиты для украинских беженцев будет работать и дальше. Некоторые из них хотят остаться в Чехии долгосрочно и иметь ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долгосрочный тип проживания подобный тому, который имеют другие иностранцы из стран, которые не имеют входят в ЕС", – объяснил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)

По словам директора Департамента убежища и миграционной политики МВД Чехии (OAMP) Павлы Новотной, такое решение приняли прежде всего на основе советов украинского сообщества в Чехии, которое отмечало, что существует такой запрос от беженцев.

Этот законопроект пока находится в стадии обсуждения и будет рассматриваться, как только будет решение на уровне ЕС.

На что украинцы будут иметь право в рамках долгосрочного типа проживания

В рамках долгосрочного типа проживания предусмотрено:

свободный доступ к рынку труда;

не нужно проходить адаптационно-интеграционный курс, как другим иностранцам;

биометрическая карта вместо визовой наклейки;

доступно только коммерческое медицинское страхование, если беженец не трудоустроен (дети остаются в системе VZP);

оформлять долгое проживание должны будут все члены семьи (например, не может оформить только мама, а ребенок остаться со временной защитой);

беженцы, оформившие долгосрочное проживание, смогут зарегистрировать транспортное средство на себя.

Условия получения специального типа проживания:

нужно находиться в Чехии минимум 2 года;

нужно иметь загранпаспорт;

документ о финансовом обеспечении для пребывания на территории Чехии;

документ о месте проживания на территории Чехии;

справка о несудимости;

обязательное посещение школы в Чехии для детей.

Фото: Изменение статуса будет добровольным (gettyimages.com)

Когда можно будет оформить долгосрочное проживание

Как сообщают в МВД, Lex Ukrajina 7 может вступить в силу в начале 2025 года. Сначала все беженцы продлять временную защиту после 2025 года, а затем те, кто будет соответствовать условиям и будет иметь желание, смогут перейти на долгосрочное пребывание.

Продление временной защиты после 2025 года будет таким же, как и в 2024 году. Первым этаплм будет онлайн-регистрация, а затем визит в МВД для получения визовой наклейки.

Процедура получения специального типа проживания будет похожая:

OAMP в случае украинцев не будет использовать принцип индивидуального решения каждой заявки;

МВД Чехии будет собирать всю информацию и проверять соответствие условий для получения длительного проживания;

украинцы смогут проверить, соответствуют ли условиям на страницах МВД.

Сроки, условия и процедуру предоставления специального долгосрочного типа проживания еще обсуждают и могут вносить изменения.

Чиновники решают, на какое время выдавать специальный долгосрочный тип проживания – на 2 или на 5 лет. Этот срок будет засчитываться для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии.