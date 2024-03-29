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У Польщі пропонують надавати усім біженцям новий статус: деталі

Польща, Варшава, П'ятниця 29 березня 2024 11:25
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У Польщі пропонують надавати усім біженцям новий статус: деталі Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українським біженцям у Польщі після тимчасового захисту пропонують видавати дозволи на проживання. Їх зможуть отримати усі особи зі статусом PESEL UKR.

Таку пропозицію змін до закону вносить МВС країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на naszwybir.pl.

Тимчасовий захист для українців у Польщі готуються продовжити до березня чи навіть вересня 2025 року. Після цього всім українцям зі статусом PESEL UKR пропонують видавати дозволи на тимчасове проживання ("карти тимчасового побиту").

Про такі зміни розповів заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик.

"Ми підготували систему, яка дозволить усім особам з PESEL UKR отримати дозвіл на тимчасове проживання. Незалежно від того, працюють вони чи ні, пенсіонери чи студенти, діти до 6 років чи старші. Це буде автоматична система, яка за допомогою одного положення змінить статус тимчасового захисту на статус тимчасового проживання", – пояснив урядовець.

Він зазначив, що українці матимуть право вибору – залишитися під тимчасовим захистом PESEL UKR чи перейти на дозвіл на тимчасове проживання.

Для українців створять систему отримання дозволів на тимчасове проживання, які будуть видавати не у воєводських управліннях, а в окремих органах, що має сприяти швидкій видачі.

Українці, які захочуть отримати "карту побиту", повинні будуть з 1 липня 2024 року до 30 вересня 2025 року зареєструватися на новому електронному порталі. Також – відвідати управління міст чи гмін, щоб подати необхідні документи.

Заявників перевірятимуть Агентство внутрішньої безпеки, Прикордонна служба та поліція. Перші дозволи на тимчасове перебування почнуть видавати з 2025 року. Вони діятимуть 3 роки.

"Статус людини юридично зміниться лише тоді, коли вона особисто прийде і забере дозвіл на тимчасове проживання. До цього моменту вона перебуватиме під тимчасовим захистом", – зауважив Мацей Дущик.

Тимчасовий захист для українців у Польщі триватиме, доки це буде можливо на основі регламентів ЄС.

Нагадаємо, ми писали, у Польщі готуються скасувати виплати за розміщення українців. Програма "40+" завершиться через три місяці.

Також ми розповідали, скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі. Існують різні терміни.

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