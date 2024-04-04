У ще одній країні ЄС українцям запропонують інший тип проживання: умови

Українські біженці у Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Таку пропозицію змін до закону Lex Ukraine внесло Міністерство внутрішніх справ країни.

Однією з умов отримання нового статусу буде економічна самодостатність, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт чеського МВС.

3 квітня 2024 року Міністерство внутрішніх справ Чехії презентувало поправки до закону Lex Ukraine. Уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання після виконання умов.

Українські біженці, які не потребують допомоги держави та є економічно незалежними від неї, зможуть вийти зі статусу тимчасового захисту та отримати статус відповідно до закону "Про проживання іноземців" у формі довгострокового проживання, зазначається на сайті відомства.

"Режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Деякі з них хочуть залишитися жити у Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл на довготермінове проживання, подібний до того, яким користуються інші іноземці з країн поза ЄС", – заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Можливість переходу з тимчасового захисту на довгострокове проживання стосуватиметься лише тих біженців, які відповідатимуть умовам:

мінімальний термін перебування в Чехії з тимчасовим захистом 2 роки;

економічна незалежність.

Процедура зміни статусу буде дуже простою і схожою на процес електронної реєстрації для продовження тимчасового захисту.

Зараз у Чехії зареєстровані 338 736 біженців із України. Тимчасовий захист на європейському рівні діятиме до березня 2025 року. Наступні кроки щодо статусу перебування українців у ЄС планують обговорити у другому кварталі 2024 року.

Подібну пропозицію переходу українців зі статусу тимчасового захисту на дозволи на тимчасове проживання представило й МВС Польщі.