Зміна прайс-кепів дозволила покривати дефіцит електроенергії імпортом, - експерт

Підвищення граничних цін на електроенергію у пікові години дало змогу стабілізувати ринок і створило умови для більш активного використання імпорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"І дійсно, імпорт потрібно використовувати. Якщо країна хоче сидіти з електроенергією, мати електроенергію, імпорт треба максимум використовувати. Для цього є певні підстави, оскільки НКРЕКП підвищив прайс-кепи у пікові години. Це дає змогу покривати імпортом, коли це буде потрібно", - наголосив Омельченко.

За його словами, технічно Україна може імпортувати до 2,5 гігавата електроенергії, що є достатнім обсягом для покриття частини дефіциту. Однак ці можливості поки не використовуються повною мірою.

"У нас ми можемо імпортувати близько 2,5 гігават. Це достатньо багато. Але, на жаль, він не використовується навіть на 50%", - пояснив експерт.

Він також підкреслив, що перегляд прайс-кепів - це не механічне підвищення цін, а крок до ринкової рівноваги, який стимулює конкурентні умови та забезпечує надійність постачання.

"Хтось понадіявся із споживачів, промислових насамперед, що зможуть обійтися без імпорту. Вони не хочуть контрактуватися за достатньо високими цінами. І це неправильно", - зазначив Омельченко.

Експерт нагадав, що ціни на європейському ринку нещодавно суттєво зросли, що вплинуло і на ситуацію в Україні. Він також додав, що удари росіян 10 жовтня послабили енергосистему, тому імпорт залишається важливим елементом стабільності українського енергоринку.