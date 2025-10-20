ua en ru
Зміна прайс-кепів дозволила покривати дефіцит електроенергії імпортом, - експерт

Понеділок 20 жовтня 2025 12:15
UA EN RU
Зміна прайс-кепів дозволила покривати дефіцит електроенергії імпортом, - експерт Фото: експерт розповів, що дала зміна прайс-кепів на електроенергію (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Підвищення граничних цін на електроенергію у пікові години дало змогу стабілізувати ринок і створило умови для більш активного використання імпорту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"І дійсно, імпорт потрібно використовувати. Якщо країна хоче сидіти з електроенергією, мати електроенергію, імпорт треба максимум використовувати. Для цього є певні підстави, оскільки НКРЕКП підвищив прайс-кепи у пікові години. Це дає змогу покривати імпортом, коли це буде потрібно", - наголосив Омельченко.

За його словами, технічно Україна може імпортувати до 2,5 гігавата електроенергії, що є достатнім обсягом для покриття частини дефіциту. Однак ці можливості поки не використовуються повною мірою.

"У нас ми можемо імпортувати близько 2,5 гігават. Це достатньо багато. Але, на жаль, він не використовується навіть на 50%", - пояснив експерт.

Він також підкреслив, що перегляд прайс-кепів - це не механічне підвищення цін, а крок до ринкової рівноваги, який стимулює конкурентні умови та забезпечує надійність постачання.

"Хтось понадіявся із споживачів, промислових насамперед, що зможуть обійтися без імпорту. Вони не хочуть контрактуватися за достатньо високими цінами. І це неправильно", - зазначив Омельченко.

Експерт нагадав, що ціни на європейському ринку нещодавно суттєво зросли, що вплинуло і на ситуацію в Україні. Він також додав, що удари росіян 10 жовтня послабили енергосистему, тому імпорт залишається важливим елементом стабільності українського енергоринку.

Зміна прайс-кепів в Україні

Раніше повідомлялося, що 25 липня регулятор НКРЕКП ухвалив рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00. Цей тариф встановлений для клієнтів, які сплачують за світло за ринковими цінами, зокрема промислові споживачі, бізнес.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також зазначив, що зміна прайс-кепів дозволила гарантувати імпорт з ЄС у критичні години.

