ua en ru
Сб, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зміна прайс-кепів дозволила гарантувати імпорт з ЄС у критичні години, - експерт

Україна, Субота 13 вересня 2025 16:09
UA EN RU
Зміна прайс-кепів дозволила гарантувати імпорт з ЄС у критичні години, - експерт Фото: експерт заявив, що зміна прайс-кепів дозволила гарантувати імпорт з ЄС у критичні години (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Україна змушена покривати дефіцит електроенергії за рахунок імпорту, при цьому купує його за цінами, вищими за українські.

Як пише РБК-Україна, про це заявив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

"Коли ми говоримо про ціни на електроенергію, треба розуміти, що ми з суттєвою мірою ми є залежними від сусідніх країн Європи. Тому що Ви згадали про імпорт, і в нас зараз дозволений обсяг імпорту це 2,1 гігават. А це потужність імпорту, це при тому, що влітку пікове споживання 11, наприклад, гігават, до 12. І влітку, особливо в першій половині серпня-в кінці липня цей імпорт відігравав важливу роль для того, щоб збалансувати енергосистему", - пояснив він.

За словами експерта, саме підвищення прайс-кепів дозволило гарантувати імпорт у критичні години.

"Цей перегляд прайс-кепів, який відбувся на вечірні години,він був здійснений для того, щоб запобігти можливому дефіциту, який склався б у разі, якщо ми не можемо імпортувати ціну електроенергії, наприклад, з Угорщини,ціна є вищою, ніж прайс-кепи", - сказав Прокіп.

Він зауважив, що Україна поступово стає залежною від цінової кон’юнктури у Європі.

"Треба розуміти, що допоки у нас буде дефіцит потужності, який викликаний обстрілом районування, до того ми будемо залежними від цінової кон’юнктури у Європі. Повторюся, що ключові наші постачальники електроенергії з-за кордону Словаччина та Угорщина мають ціну вища, ніж Україна", - наголосив експерт.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.

До цього голова АКМУ Павло Кириленко заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії є логічним кроком до більш конкурентного ціноутворення та відмови від штучних обмежень.

Як повідомлялось, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що серпень став відносно стабільним місяцем для української енергосистеми, завдяки сприятливим погодним умовам та збереженню обсягів імпорту електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Електроенергія
Новини
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії