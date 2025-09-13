Зміна прайс-кепів дозволила гарантувати імпорт з ЄС у критичні години, - експерт

Україна змушена покривати дефіцит електроенергії за рахунок імпорту, при цьому купує його за цінами, вищими за українські.

"Коли ми говоримо про ціни на електроенергію, треба розуміти, що ми з суттєвою мірою ми є залежними від сусідніх країн Європи. Тому що Ви згадали про імпорт, і в нас зараз дозволений обсяг імпорту це 2,1 гігават. А це потужність імпорту, це при тому, що влітку пікове споживання 11, наприклад, гігават, до 12. І влітку, особливо в першій половині серпня-в кінці липня цей імпорт відігравав важливу роль для того, щоб збалансувати енергосистему", - пояснив він.

За словами експерта, саме підвищення прайс-кепів дозволило гарантувати імпорт у критичні години.

"Цей перегляд прайс-кепів, який відбувся на вечірні години,він був здійснений для того, щоб запобігти можливому дефіциту, який склався б у разі, якщо ми не можемо імпортувати ціну електроенергії, наприклад, з Угорщини,ціна є вищою, ніж прайс-кепи", - сказав Прокіп.

Він зауважив, що Україна поступово стає залежною від цінової кон’юнктури у Європі.

"Треба розуміти, що допоки у нас буде дефіцит потужності, який викликаний обстрілом районування, до того ми будемо залежними від цінової кон’юнктури у Європі. Повторюся, що ключові наші постачальники електроенергії з-за кордону Словаччина та Угорщина мають ціну вища, ніж Україна", - наголосив експерт.