ЗСУ звільнили 29 населених пунктів в Херсонській області. Ворог намагається контратакувати

З початку жовтня українські військові звільнили 29 населених пунктів Херсонської області від окупації. Ворог тим часом намагається контратакувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль ", - заявив Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США вважають, що Україна повинна завершити битву на півдні до того, як зима принесе несприятливі умови для контрнаступу.

Тим часом наші воїни проводять активний контрнаступ на Херсонському та Луганському напрямках. За останній тиждень ЗСУ вдалося звільнити десятки населених пунктів.

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