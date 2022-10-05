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Війська РФ вдарили іранськими дронами по Білій Церкві

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Біла Церква, Середа 05 жовтня 2022 03:22
Війська РФ вдарили іранськими дронами по Білій Церкві Фото: війська РФ вдарили іранськими дронами по Білій Церкві (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти, за попередніми даними, вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

"Є інформація про кілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це - пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один потерпілий", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, українські військові раніше попередили, що росіяни можуть активізувати удари дронами-камікадзе, тож дали українцям поради.

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Біла Церква Київська область
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