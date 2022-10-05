Війська РФ вдарили іранськими дронами по Білій Церкві
Фото: війська РФ вдарили іранськими дронами по Білій Церкві (Getty Images)
Російські окупанти, за попередніми даними, вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.
"Є інформація про кілька вибухів у Білій Церкві. За попередніми даними, місто атаковане дронами-камікадзе. Через це - пожежі на об'єктах інфраструктури. Є один потерпілий", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, українські військові раніше попередили, що росіяни можуть активізувати удари дронами-камікадзе, тож дали українцям поради.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.