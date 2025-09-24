Зміна імені в Україні: з якого віку не потрібна згода батьків і кому можуть відмовити

Куди звертатись, щоб змінити ім'я під час війни

Громадянам нагадали, що в цілому поняття "Ім'я" в Україні охоплює три складові:

прізвище;

власне ім'я;

по батькові.

При цьому зміна імені - це юридична процедура, врегульована чинним законодавством.

Уточнюється, що обмежень у кількості проведених змін імені особою - законодавством не встановлено.

"У зв'язку з дією воєнного стану цю послугу можна отримати в будь-якому відділі ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану, - Ред.) - незалежно від місця проживання заявника", - повідомили у міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

Чи може підліток змінити ім'я без дозволу батьків

Підліток має право на зміну імені так само як і дорослий. При цьому батьківський дозвіл - потрібен не завжди.

Так, досягнувши 16-річного віку особа може змінювати будь-яку з частин свого імені на власний розсуд.

"Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович - Сергійовичем", - пояснили українцям.

Зазначається, що підліткам віком від 14 до 16 років - така процедура також доступна. Проте для її здійснення потрібна згода обох батьків або опікунів.

В яких випадках достатньо дозволу одного з батьків

Згідно з інформацією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в деяких випадках для зміни імені дитини (підлітка) достатньо дозволу одного з батьків.

Йдеться про ситуацію, якщо інший з батьків (опікунів):

помер;

визнаний безвісти зниклим чи померлим;

є недієздатним або обмежено дієздатним;

позбавлений батьківських прав;

або якщо його дані вилучено з актового запису про народження дитини;

або якщо внесення даних про нього було здійснено на підставі заяви матері.

Коли у зміні імені людині можуть відмовити

Українцям розповіли, що не кожен може змінити ім'я безперешкодно.

Відмова у такій послузі можлива у разі:

відкритого кримінального провадження щодо заявника або перебування під адміністративним наглядом;

наявної непогашеної чи незнятої судимості;

запиту від іноземних правоохоронних органів про розшук заявника;

надання неправдивих даних при подачі документів.

Як цього року змінювали імена на Сході України

Насамкінець фахівці Східної юстиції поділились, що за 8 місяців 2025 року видали 838 свідоцтв про зміну імені: