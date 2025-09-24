UA

Зміна імені в Україні: з якого віку не потрібна згода батьків і кому можуть відмовити

До певного віку змінити ім'я без згоди батьків підліток не може (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні змінити своє ім'я може як дорослий, так і підліток. При цьому існують певні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Куди звертатись, щоб змінити ім'я під час війни

Громадянам нагадали, що в цілому поняття "Ім'я" в Україні охоплює три складові:

  • прізвище;
  • власне ім'я;
  • по батькові.

При цьому зміна імені - це юридична процедура, врегульована чинним законодавством.

Уточнюється, що обмежень у кількості проведених змін імені особою - законодавством не встановлено.

"У зв'язку з дією воєнного стану цю послугу можна отримати в будь-якому відділі ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану, - Ред.) - незалежно від місця проживання заявника", - повідомили у міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

Чи може підліток змінити ім'я без дозволу батьків

Підліток має право на зміну імені так само як і дорослий. При цьому батьківський дозвіл - потрібен не завжди.

Так, досягнувши 16-річного віку особа може змінювати будь-яку з частин свого імені на власний розсуд.

"Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович - Сергійовичем", - пояснили українцям.

Зазначається, що підліткам віком від 14 до 16 років - така процедура також доступна. Проте для її здійснення потрібна згода обох батьків або опікунів.

В яких випадках достатньо дозволу одного з батьків

Згідно з інформацією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в деяких випадках для зміни імені дитини (підлітка) достатньо дозволу одного з батьків.

Йдеться про ситуацію, якщо інший з батьків (опікунів):

  • помер;
  • визнаний безвісти зниклим чи померлим;
  • є недієздатним або обмежено дієздатним;
  • позбавлений батьківських прав;
  • або якщо його дані вилучено з актового запису про народження дитини;
  • або якщо внесення даних про нього було здійснено на підставі заяви матері.

Коли у зміні імені людині можуть відмовити

Українцям розповіли, що не кожен може змінити ім'я безперешкодно.

Відмова у такій послузі можлива у разі:

  • відкритого кримінального провадження щодо заявника або перебування під адміністративним наглядом;
  • наявної непогашеної чи незнятої судимості;
  • запиту від іноземних правоохоронних органів про розшук заявника;
  • надання неправдивих даних при подачі документів.

Як цього року змінювали імена на Сході України

Насамкінець фахівці Східної юстиції поділились, що за 8 місяців 2025 року видали 838 свідоцтв про зміну імені:

  • у Харківській області - 344 (там, зокрема, Діана забажала іменуватися Айзою, а Олег - Інарі);
  • у Полтавській області - 242 (де по батькові Фаритович було змінено на по матері - Людмилович);
  • у Чернігівській області - 140 (Івана тепер кличуть Арті, а Ірину - Ія);
  • у Сумській області - 97 (там Вадим став Вадімасом, а Лаура - Ларисою);
  • у Донецькій області - 15 (де Борисівна стала Олександрівною, а Людмила - Мілою).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у скільки років видають перший паспорт громадянина України та чи потрібно за це платити.

Крім того, ми пояснювали, з якого віку дозволено працювати в Україні й за яких умов.

Читайте також про перші документи дитини, які потрібно оформити, та навіщо дітям потрібен індивідуальний податковий номер (ІПН).

