Зміна імені в Україні: з якого віку не потрібна згода батьків і кому можуть відмовити

В Україні змінити своє ім'я може як дорослий, так і підліток. При цьому існують певні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Громадянам нагадали, що в цілому поняття "Ім'я" в Україні охоплює три складові:
При цьому зміна імені - це юридична процедура, врегульована чинним законодавством.
Уточнюється, що обмежень у кількості проведених змін імені особою - законодавством не встановлено.
"У зв'язку з дією воєнного стану цю послугу можна отримати в будь-якому відділі ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану, - Ред.) - незалежно від місця проживання заявника", - повідомили у міжрегіональному управлінні Мін'юсту.
Підліток має право на зміну імені так само як і дорослий. При цьому батьківський дозвіл - потрібен не завжди.
Так, досягнувши 16-річного віку особа може змінювати будь-яку з частин свого імені на власний розсуд.
"Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович - Сергійовичем", - пояснили українцям.
Зазначається, що підліткам віком від 14 до 16 років - така процедура також доступна. Проте для її здійснення потрібна згода обох батьків або опікунів.
Згідно з інформацією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в деяких випадках для зміни імені дитини (підлітка) достатньо дозволу одного з батьків.
Йдеться про ситуацію, якщо інший з батьків (опікунів):
Українцям розповіли, що не кожен може змінити ім'я безперешкодно.
Відмова у такій послузі можлива у разі:
Насамкінець фахівці Східної юстиції поділились, що за 8 місяців 2025 року видали 838 свідоцтв про зміну імені:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, у скільки років видають перший паспорт громадянина України та чи потрібно за це платити.
Крім того, ми пояснювали, з якого віку дозволено працювати в Україні й за яких умов.
Читайте також про перші документи дитини, які потрібно оформити, та навіщо дітям потрібен індивідуальний податковий номер (ІПН).