ЗМІ встановили, що уряд Канади дозволяв компаніям обходити санкції проти РФ

Уряд Канади дозволив кільком компаніям обійти власні санкції проти Росії. Йдеться про сферу будівництва та геологорозвідки.

Видання уточнило, що Канада експортувала до РФ:

інкубаційні яйця на 8 мільйонів доларів;

вакцини на 6 мільйонів доларів;

сівалки та розсадопосадкові машини на 4 мільйони доларів.

Також Канада імпортувала з Росії:

гумові шини на 2 мільйони доларів;

бамбукові дошки на 3 мільйони доларів;

7 мільйонів авіаційного обладнання.

Що кажуть в уряді Канади

Представник Міністерства закордонних справ Канади Джон Бебкок визнав існування цих спеціальних дозволів, які дозволяють займатися експортом та імпортом в обхід санкцій.

Однак він відмовився вказати точну кількість, а також причини, які призвели до їхньої видачі, або навіть компанії, які отримали від них вигоду, посилаючись на "причини комерційної конфіденційності".

Опозиційні депутати розкритикували уряд Канади

Член Палати громад Канади Стефан Бержерон різко розкритикував уряд Джастіна Трюдо за видачу спеціальних дозволів.

"Я не припускаю, що нам ніколи не слід робити винятки, але вони мають бути радше винятком, ніж правилом. Я вважаю, що це стає правилом, і це, м'яко кажучи, тривожно", - заявив депутат.

Заступник лідера "Нової демократичної партії" Александр Булеріс також розкритикував уряд Канади.

"З одного боку, вони заявляють, що виступають проти Росії, але таємно і без будь-якої прозорості надають пільги компаніям", - сказав він.

Санкції Канади проти РФ

Нещодавно Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

До цього Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

У липні Канада запровадила нові санкції проти представників сфери культури та освіти Російської Федерації.