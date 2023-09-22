Університети, заводи і не тільки. Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії
Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади.
Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.
Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:
- Фонд досліджень глобальної політики;
- Видання "Комсомольська Правда";
- Російське географічне товариство;
- Московський державний інститут міжнародних відносин;
- Національний комітет з досліджень БРІКС;
- Російський інститут стратегічних досліджень;
- Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія";
- Університет Вища школа економіки;
- Російська рада з міжнародних справ;
- Клуб Валдай;
- Акціонерне товариство "Володимир Точмаш";
- ПАТ "Ковровський механічний завод";
- Молода гвардія "Єдиної Росії";
- "Юнармія".
Росіяни також потрапили під санкції Канади
Під обмеження потрапили Омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.
Ще санкції були введені проти:
- глави Республіки Мордовія Артема Здунова;
- начальника головного штабу "Юнармії" Микити Нагорного;
- голови Молодої Гвардії "Єдиної Росії" Антона Демидова;
- радника глави "ДНР" із прав дитини Елеонори Федоренко;
- російського вченого і політолога Василя Кашина;
- керівника Росспівробітництва Євгена Примакова.
Санкції проти Росії
Країни Заходу після початку вторгнення РФ в Україну регулярно вводять нові санкції проти Кремля, а також шукають способи не дати зловмисникам їх обходити.
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