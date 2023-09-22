Університети, заводи і не тільки. Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії

Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади .

Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ.

Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:

Фонд досліджень глобальної політики;

Видання "Комсомольська Правда";

Російське географічне товариство;

Московський державний інститут міжнародних відносин;

Національний комітет з досліджень БРІКС;

Російський інститут стратегічних досліджень;

Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи "Креативна дипломатія";

Університет Вища школа економіки;

Російська рада з міжнародних справ;

Клуб Валдай;

Акціонерне товариство "Володимир Точмаш";

ПАТ "Ковровський механічний завод";

Молода гвардія "Єдиної Росії";

"Юнармія".

Росіяни також потрапили під санкції Канади

Під обмеження потрапили Омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.

Ще санкції були введені проти:

глави Республіки Мордовія Артема Здунова;

начальника головного штабу "Юнармії" Микити Нагорного;

голови Молодої Гвардії "Єдиної Росії" Антона Демидова;

радника глави "ДНР" із прав дитини Елеонори Федоренко;

російського вченого і політолога Василя Кашина;

керівника Росспівробітництва Євгена Примакова.

Санкції проти Росії

Країни Заходу після початку вторгнення РФ в Україну регулярно вводять нові санкції проти Кремля, а також шукають способи не дати зловмисникам їх обходити.

Нещодавно Південна Корея ввела санкції проти КНДР за її співпрацю з Росією.

В уряді Латвії готують законопроєкт про зміни в законодавчій базі, які не дадуть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість запровадження експортного контролю, який може завдати шкоди військовій машині Росії.