Кіркоров, Охлобистін та інші. Канада ввела санкції проти артистів з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

У заяві канадського уряду йдеться, що країна вводить санкції проти 19 осіб, які використовують своє мистецтво (музику, театр, кіно) для пропаганди вторгнення Росії в Україну, а також людей, які працюють у сфері культури та освіти в РФ, у тому числі директорів музеїв, причетних до псування чи повного знищення культурних цінностей на території України.

Список:

Філіп Бедросович Кіркоров

Іван Іванович Охлобистін

Микита Сергійович Міхалков

Заріфа Пашаєвна Мгоян

Марія Василівна Федосєєва-Шушкина

Ярослав Юрійович Дронов

Ольга Борисівна Кормухіна

Тимур Ільдарович Юнусов

Дмитро Вадимович Харятян

Йосип Ігорович Пригожин

Алла Юріївна Перфілова

Олександр Феліксович Скляр

Юлія Дмитрівна Чічеріна

Валерій Миколайович Фальков

Ольга Борисівна Любімова

Алла Юріївна Манілова

Михайло Борисович Піотровський

Олексій Леонідович Костильов

Геннадій Якович Темніков

Санкції Канади проти "міністерств" РФ в окупованих регіонах України

Також, Канада запровадила нові санкції проти новостворених організацій на окупованих Росією територіях України. Мова йде про так звані міністерства та фонди. До списку санкцій потрапило 17 організацій