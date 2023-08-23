Банки, заводи та наукові інститути. Канада опублікувала новий список санкцій проти РФ
Канада сьогодні, 22 серпня, ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади.
"Рада Губернатора дотримується думки, що дії Російської Федерації являють собою серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи", - йдеться у повідомленні.
Канада ввела санкції проти чотирьох людей і 28 юридичних осіб.
Хто саме потрапив під санкції
- Комісаров Олексій Геннадійович - ректор Президентської Академії РАНГіДС і директор Вищої Школи Державного Управління (ВШДУ) при РАНГіДС;
- Лепін Володимир Миколайович - російський учений, конструктор, організатор оборонної галузі;
- Колесов Микола Олександрович - генеральний директор АТ "Концерн Радіоелектронні технології";
- Мучкаєв Сергій Борисович - можливо російський військовик, полковник, командир 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації.
Які юридичні особи потрапили під санкції Канади
- АТ "Омський науково-дослідний інститут приладобудування";
- ТОВ "Промтехнологія";
- АТ "Дослідно-конструкторське бюро імені О.С. Яковлєва";
- АТ "Концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора"";
- ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи";
- ПАТ Банк Уралсиб;
- ПАТ Банк Зеніт;
- Акціонерне товариство "Державний науковий центр Російської Федерації Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень";
- ФГУП "Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики";
- РУСАТОМ Оверсіз;
- Науково-дослідний і конструкторський інститут монтажної технології Атомбуд;
- Федеральний науково-виробничий центр "Виробниче об'єднання "Старт" ім. М.В. Проценка";
- Федеральне державне унітарне підприємство "АТОМФЛОТ";
- АТ "Державний науковий центр "НДІ атомного реактора";
- Національний дослідницький центр "Курчатовський інститут";
- ПАТ "Северсталь";
- Інтеррос Інвест;
- ТОВ "Холдингова компанія "Інтеррос";
- ПАТ Росбанк;
- Всеросійський банк розвитку регіонів;
- Московський машинобудівний завод Авангард;
- ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Алмаз" імені академіка О.О.Расплетіна";
- ТОВ "Океан Електронікс";
- АТ "195 ремонтний завод ракетного та артилерійського озброєння";
- АТ "Улан-Уденський авіаційний завод";
- АТ "Зеленодольське проєктно-конструкторське бюро";
- АТ "Концерн Центральний науково-дослідний інститут; "Електроприлад";
- АТ "Невське проєктно-конструкторське бюро";
- ВАТ "Нижегородський завод імені 70-річчя Перемоги".
Допомога від Канади
Раніше президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.
Місяць тому повідомлялось, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. Понад 120 з них вже доставили в Україну.
Також уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.
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