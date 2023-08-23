Банки, заводи та наукові інститути. Канада опублікувала новий список санкцій проти РФ

Канада сьогодні, 22 серпня, ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади .

"Рада Губернатора дотримується думки, що дії Російської Федерації являють собою серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи", - йдеться у повідомленні.

Канада ввела санкції проти чотирьох людей і 28 юридичних осіб.

Хто саме потрапив під санкції

Комісаров Олексій Геннадійович - ректор Президентської Академії РАНГіДС і директор Вищої Школи Державного Управління (ВШДУ) при РАНГіДС;

Лепін Володимир Миколайович - російський учений, конструктор, організатор оборонної галузі;

Колесов Микола Олександрович - генеральний директор АТ "Концерн Радіоелектронні технології";

Мучкаєв Сергій Борисович - можливо російський військовик, полковник, командир 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації.

Які юридичні особи потрапили під санкції Канади

АТ "Омський науково-дослідний інститут приладобудування";

ТОВ "Промтехнологія";

АТ "Дослідно-конструкторське бюро імені О.С. Яковлєва";

АТ "Концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора"";

ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи";

ПАТ Банк Уралсиб;

ПАТ Банк Зеніт;

Акціонерне товариство "Державний науковий центр Російської Федерації Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень";

ФГУП "Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики";

РУСАТОМ Оверсіз;

Науково-дослідний і конструкторський інститут монтажної технології Атомбуд;

Федеральний науково-виробничий центр "Виробниче об'єднання "Старт" ім. М.В. Проценка";

Федеральне державне унітарне підприємство "АТОМФЛОТ";

АТ "Державний науковий центр "НДІ атомного реактора";

Національний дослідницький центр "Курчатовський інститут";

ПАТ "Северсталь";

Інтеррос Інвест;

ТОВ "Холдингова компанія "Інтеррос";

ПАТ Росбанк;

Всеросійський банк розвитку регіонів;

Московський машинобудівний завод Авангард;

ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Алмаз" імені академіка О.О.Расплетіна";

ТОВ "Океан Електронікс";

АТ "195 ремонтний завод ракетного та артилерійського озброєння";

АТ "Улан-Уденський авіаційний завод";

АТ "Зеленодольське проєктно-конструкторське бюро";

АТ "Концерн Центральний науково-дослідний інститут; "Електроприлад";

АТ "Невське проєктно-конструкторське бюро";

ВАТ "Нижегородський завод імені 70-річчя Перемоги".

Допомога від Канади

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Місяць тому повідомлялось, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. Понад 120 з них вже доставили в Україну.

Також уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.