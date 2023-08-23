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Банки, заводи та наукові інститути. Канада опублікувала новий список санкцій проти РФ

Середа 23 серпня 2023 22:09
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Банки, заводи та наукові інститути. Канада опублікувала новий список санкцій проти РФ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канада сьогодні, 22 серпня, ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Канади.

"Рада Губернатора дотримується думки, що дії Російської Федерації являють собою серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи", - йдеться у повідомленні.

Канада ввела санкції проти чотирьох людей і 28 юридичних осіб.

Хто саме потрапив під санкції

  • Комісаров Олексій Геннадійович - ректор Президентської Академії РАНГіДС і директор Вищої Школи Державного Управління (ВШДУ) при РАНГіДС;
  • Лепін Володимир Миколайович - російський учений, конструктор, організатор оборонної галузі;
  • Колесов Микола Олександрович - генеральний директор АТ "Концерн Радіоелектронні технології";
  • Мучкаєв Сергій Борисович - можливо російський військовик, полковник, командир 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації.

Які юридичні особи потрапили під санкції Канади

  • АТ "Омський науково-дослідний інститут приладобудування";
  • ТОВ "Промтехнологія";
  • АТ "Дослідно-конструкторське бюро імені О.С. Яковлєва";
  • АТ "Концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора"";
  • ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи";
  • ПАТ Банк Уралсиб;
  • ПАТ Банк Зеніт;
  • Акціонерне товариство "Державний науковий центр Російської Федерації Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень";
  • ФГУП "Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики";
  • РУСАТОМ Оверсіз;
  • Науково-дослідний і конструкторський інститут монтажної технології Атомбуд;
  • Федеральний науково-виробничий центр "Виробниче об'єднання "Старт" ім. М.В. Проценка";
  • Федеральне державне унітарне підприємство "АТОМФЛОТ";
  • АТ "Державний науковий центр "НДІ атомного реактора";
  • Національний дослідницький центр "Курчатовський інститут";
  • ПАТ "Северсталь";
  • Інтеррос Інвест;
  • ТОВ "Холдингова компанія "Інтеррос";
  • ПАТ Росбанк;
  • Всеросійський банк розвитку регіонів;
  • Московський машинобудівний завод Авангард;
  • ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Алмаз" імені академіка О.О.Расплетіна";
  • ТОВ "Океан Електронікс";
  • АТ "195 ремонтний завод ракетного та артилерійського озброєння";
  • АТ "Улан-Уденський авіаційний завод";
  • АТ "Зеленодольське проєктно-конструкторське бюро";
  • АТ "Концерн Центральний науково-дослідний інститут; "Електроприлад";
  • АТ "Невське проєктно-конструкторське бюро";
  • ВАТ "Нижегородський завод імені 70-річчя Перемоги".

Допомога від Канади

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Місяць тому повідомлялось, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. Понад 120 з них вже доставили в Україну.

Також уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.

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