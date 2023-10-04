СМИ установили, что правительство Канады позволяло компаниям обходить санкции против РФ

Правительство Канады позволило нескольким компаниям обойти собственные санкции против России. Речь идет о сфере строительства и геологоразведки.

Издание уточнило, что Канада экспортировала в РФ:

инкубационные яйца в 8 миллионов долларов;

вакцины на 6 миллионов долларов;

сеялки и рассадопосадочные машины на 4 миллиона долларов.

Канада импортировала из России:

резиновые шины на 2 миллиона долларов;

бамбуковые доски на 3 миллиона долларов;

7 миллионов авиационного оборудования.

Что говорят в правительстве Канады

Представитель Министерства иностранных дел Канады Джон Бэбкок признал существование этих специальных разрешений, которые позволяют заниматься экспортом и импортом в обход санкций.

Однако он отказался указать точное количество, а также причины, которые привели к их выдаче, или даже компании, которые получили от них выгоду, ссылаясь на "причины коммерческой конфиденциальности".

Оппозиционные депутаты раскритиковали правительство Канады

Член Палаты общин Канады Стефан Бержерон резко раскритиковал правительство Джастина Трюдо за выдачу специальных разрешений.

"Я не предполагаю, что нам никогда не следует делать исключения, но они должны быть скорее исключением, чем правилом. Я считаю, что это становится правилом, и это, мягко говоря, тревожно", - заявил депутат.

Заместитель лидера "Новой демократической партии" Александр Булерис также раскритиковал правительство Канады.

"С одной стороны, они заявляют, что выступают против России, но тайно и без всякой прозрачности предоставляют льготы компаниям", - сказал он.

Санкции Канады против РФ

Недавно Канада анонсировала введение новых санкций против России. Под ограничения попали институты, публичные организации и физические лица.

В это время Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

В июле Канада ввела новейшие санкции против представителей сферы культуры и образования русской Федерации.