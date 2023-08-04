ЗМІ встановили ще майже 2 тисячі загиблих в Україні окупантів, серед них й офіцери

За місяць журналістам вдалося встановити імена ще 1800 загиблих на території України російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС .

Загалом журналістам вже вдалося встановити імена 29 217 російських військових, які загинули на війні в Україні. У тому числі - щонайменше 870 осіб, які загинули під час контрнаступу Збройних сил України. За останній місяць у список додалося 1800 імен.

Однак видання наголошує, що реальні втрати російської сторони можуть бути значно більшими. Адже йдеться лише про ті дані, які журналістам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами: повідомлення чиновників та ЗМІ, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з низки цвинтарів.

Окрім того, з початком контрнаступу ЗСУ також фіксується суттєве зростання втрат серед російських офіцерів - особливо старшої ланки.

З початку контрнаступу ЗСУ Росія втратила щонайменше двох генералів, 10 полковників, 8 підполковників і 14 майорів (до цього не входять 13 військових льотчиків, які загинули під час бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня).

Зазначається, що востаннє такі суттєві втрати старші офіцери російської армії зазнавали лише у перші місяці вторгнення в Україну.

Як пише видання, зростання втрати серед командирів вказують на те, що вирішення відповідальних завдань у російській армії, як і раніше, вимагає "ручного управління" та особистої присутності старших офіцерів на лінії фронту або поблизу неї.

Втрати Росії в Україні

Варто зазначити, що дані журналістів кардинально відрізняються від тих, які публікує Генштаб ЗСУ.

Згідно з інформацією військового командування України, у війні проти нашої країни було знищено 248 490 окупантів. Минулої доби, 3 серпня, українські військові ліквідували 640 росіян.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.