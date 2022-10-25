ЗМІ стало відомо, де за кордоном російські олігархи приховують свої статки

Російські олігархи приховують свої статки через секретну мережу на острові Мен. Він розташований в Ірландському морі приблизно на однаковій відстані від Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсу.

Мережа підставних компаній та посередників, керована сервісною фірмою Bridgewaters, ускладнює відстеження активів та застосування санкцій.

Як повідомляє видання, у лазерного стартапу "Кремнієвої долини", який став публічним у лютому, з'явився несподіваний інвестор - російський мільярдер. Угода, проведена через низку офшорних компаній та венчурний фонд, дозволила олігарху Алішеру Усманову перевести більшу частину свого величезного статку на Захід. Частка фонду на IPO оцінювалася в 175 млн доларів. Через кілька днів Росія вторглася в Україну, і США ввели санкції проти Усманова в рамках своїх зусиль щодо тиску на президента Росії Володимира Путіна.

Інвестиції були зроблені через мережу підставних компаній та посередників, яких протягом багатьох років використовували союзники Путіна для виведення сотень мільйонів доларів з Росії, згідно з документами, включаючи електронні листи, інвестиційні пропозиції, публічні та приватні корпоративні звіти, реєстри акціонерів та документи SEC.

Про масштаби мережі раніше не повідомлялося. Його також використали родичі члена російського парламенту Андрія Скоча, колишнього співробітника КДБ Сергія Чемезова, чиї компанії продають зброю російським військовим, та прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Всі вони зараз занесені до чорного списку США та Європейського Союзу, поряд з багатьма іншими олігархами та компаніями.

Складна мережа схеми ускладнюють Заходу відстеження активів та забезпечення дотримання санкцій, які є ключовою економічною зброєю у спробі покласти край російській агресії в Україні. Багато частин часткового володіння також ускладнює юридичні заходи для придушення підприємств. В основі російської грошової мережі лежить фірма на острові Мен, що продувається всіма вітрами самоврядному острові в Ірландському морі, який називається Bridgewaters. Фірма допомогла створити корпоративну імперію для своїх клієнтів, включаючи інвестиції в американські технологічні компанії.

Міністерство фінансів США пропонує мільйонну винагороду за інформацію про багатство росіян, які перебувають під санкціями, у тому числі тих, хто перебуває в мережі, та багатьох інших, які були занесені до чорного списку після вторгнення в Україну. Міністерство фінансів заявило виданню, що "виразно відстежує" Bridgewaters, але не надало додаткових подробиць. За словами людини, знайомої з цим питанням, санкційна група відомства, Управління з контролю за іноземними активами, не знала про частку Усманова в Quanergy.