У Німеччині проходять обшуки у віллі російського олігарха Усманова

Німецька поліція прийшла з обшуками до баварської вілли російського олігарха Алішера Усманова. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зазначається, що слідчі зайнялися Усмановим вже давно і протягом кількох місяців збирали інформацію про нього. Нині ж обшуки відбуваються на кількох об'єктах, що належать олігарху. На місці працюють 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції та служби розслідувань податкової.

Метою обшуку є пошук доказів у розслідуванні щодо Усманова за підозрами у порушенні законодавства про торгівлю, відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Як стверджує німецьке видання, за період з 2014 по 2022 Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків з доходів і подарунків на 555 млн євро.

Крім того, після викриттів, пов'язаних з "Панамськими документами", стало відомо, що олігарх міг приховати значні активи та прибуток від приросту капіталу за допомогою складних офшорних конструкцій та непрозорих холдингів компаній.

Наприклад, раніше Усманов був співвласником компанії, яка розташована на Британських Віргінських островах. У 2014 році доля Усманова вартістю понад мільярд євро перейшла до рук інших бізнесменів. За це Усманов мав сплатити німецькій податковій інспекції сотні мільйонів євро у вигляді податку. Однак невідомо, чи було здійснено цей платіж.