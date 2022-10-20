Іспанія та Франція змусили російських олігархів платити за заарештовані яхти, - Reuters

Російські бізнесмени, які потрапили під санкції ЄС, продовжують оплачувати утримання своїх яхт, заарештованих у портах Іспанії та Франції. Правила дозволяють проводити платежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В Іспанії шість судів було заарештовано після санкцій, запроваджених після вторгнення Росії до України у лютому. Більшість власників платять за технічне обслуговування, екіпаж та страховку, сказало джерело, обізнане з цього питання.

Фізичним особам зазвичай заборонено здійснювати фінансові операції в юрисдикціях, де до них застосовуються санкції, але уряди Іспанії та Франції дозволяють платежі відповідно до законодавства ЄС та національного законодавства.

Міністерство фінансів Іспанії повідомило, що закон 2014 року, ухвалений після анексії Криму Росією того ж року, дозволяє особам, які перебувають під санкціями, проводити необхідні платежі для утримання активів.

У березні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв, оголосивши про арешт однієї яхти в Іспанії, "рішуче" та "жорстко" вдарити по союзникам Путіна.

На цей час продано лише яхту: Axioma була продана з аукціону в Гібралтарі в серпні за розпорядженням банку JP Morgan, а не уряду.

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У Франції та Іспанії рішення заарештувати, а не конфіскувати розкішні активи, що належать росіянам, які перебувають під санкціями, означає, що їхні поточні витрати залишаються на відповідальності власника, згідно із заявами міністерства фінансів Іспанії, французького морського юриста та двох представників заарештованих суден у Франції.

Джеймс Джаффа, юрист британської фірми Jaffa & Co, що спеціалізується на яхтах, у тому числі для російських клієнтів, заявив, що витрати на утримання таких яхт найчастіше були "кишеньковими грошима" для їх власників, а несплата могла дозволити кредиторам на кшталт верфей вимагати, щоб суди вимагали санкціонували арешт та продаж яхти для погашення боргів.

Керівна компанія порту Ocibar повідомила, що власники двох яхт, заарештованих у зв'язку з санкціями в Іспанії та пришвартованих на її об'єктах у Таррагоні та Майорці, - Crescent і Lady Anastasia - вносили платежі, у тому числі за стоянку, комунальні платежі та основний екіпаж.

Іспанська влада вважає, що Crescent контролюється Едуардом Худайнатовим, який знаходиться під санкціями колишнім головою російського енергетичного гіганта "Роснефть".

Судно Lady Anastasia зареєстроване в державній базі даних судноплавства Equasis, яке належить компанії Homeland Shipping Limited. Іспанська влада вважає, що цю фірму контролює глава групи "Рособоронэкспорта" Олександр Міхєєв, який перебуває під санкціями.

У Франції заморожено п'ять яхт. Олексій Кузьмичов, акціонер російського Альфа-банку, який перебуває під санкціями, оплачував два своїх заарештованих судна у Каннах та Антібі відповідно до закону Європейського Союзу від 2014 року, який дозволяє платежі за утримання замороженого майна, повідомив його адвокат.

Міністерство фінансів Франції підтвердило, що правила ЄС дозволяють платежі, але відмовилося повідомити, чи задоволені запити.