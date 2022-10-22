Підсанкційний російський олігарх вимагає права користуватись яхтою у Франції, - ЗМІ

Російський мільярдер Олексій Кузьмічов, який перебуває під санкціями, знову звертається до французької влади з вимогою надати йому право здійснювати морські прогулянки навколо Французької Рів'єри на одній із його яхт.

Через кілька тижнів після часткової перемоги, адвокат Кузьмичова Філіп Бланшеттьє знову виступив у суді, щоб довести, що ще одна яхта олігарха була незаконно затримана французькими митними органами. Його адвокат повідомив суддям в апеляційному суді Руана на півночі Франції, що санкції Європейського Союзу щодо російських громадських діячів не забороняють особисте використання заморожених активів, таких як будинки та яхти. Це означає, що Кузьмичову не заборонено проживати у своєму паризькому особняку або на віллі на півдні Франції, і ніщо не заважає йому переїжджати з одного місця до іншого, сказала Бланшеттьє.

"Він використовує свої автомобілі, щоб їздити з одного будинку в інший, хоча зараз це стало трохи складніше через брак палива. Я не розумію, чому він не може плисти вздовж узбережжя від Канн до Сен-Тропе, коли він знаходиться у своєму другому будинку. Єдине, що йому не дозволено робити, це залишати французьку територію і, отже, французькі територіальні води", - сказав Бланшетьє.

Незважаючи на це рішення, Кузьмичов навряд чи зможе перевезти свою яхту, оскільки влада може розцінити це як спробу обійти санкції. У березні Франція заблокувала суперяхту, пов'язану з генеральним директором нафтового гіганта ПАТ "Роснефть" Ігорем Сєчіним, на тлі підозр, що її готували до швидкого відплиття. Наразі проти його власника порушено кримінальну справу.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Кузьмичов, один із засновників інвестиційної компанії "Альфа-Груп", до вторгнення Росії в Україну мав статки в 5,4 мільярда доларів.

Вводячи санкції проти Кузьмичова, ЄС заявив, що має добре налагоджені зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, стверджуючи, що він був пов'язаний зі старшою дочкою російського президента через благодійний проект, створений "Альфа-Банком".