ЗМІ розповіли, проти кого ЄС запровадить санкції за депортацію українських дітей

Європейський союз планує додати до нового санкційного списку проти РФ осіб, які причетні до депортації українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Настоящее время ".

В'ячеслав Гладков

Зазначається, що до списку увійшов губернатор Бєлгородської області.

Влада Євросоюзу наполягає, що чиновник причетний до насильницької депортації українських дітей до Росії, а також причетний до подальших незаконних усиновлень.

Дружина голови партії "Справедлива Росія"

Також під санкції має потрапити Інна Варламова, яку звинувачують у викраденні двох дітей з дитячого будинку в Херсоні. Для цього вона відвідала окуповане місто і перевезла їх до Росії.

Викрадену 10-місячну дівчинку Варламова і Миронов всиновили, давши своє прізвище і змінивши місце народження на Подольськ.

Голова Червоного хреста Білорусі

До викрадення дітей, на думку влади ЄС, також має стосунок глава Білоруського відділення Червоного хреста Дмитро Шевцов.

Він публічно заявляв про депортацію 50 дітей з Лисичанська в Новополоцьк. Пізніше це підтвердила опозиційна режиму Олександра Лукашенка група "Кіберпартизани".

Хто ще може потрапити до списку санкцій

Видання пише, що до списку увійшли:

губернатор Рязанської області Павло Малков;

колишній губернатор Самарської області, а нині заступник генерального директора корпорації "Ростех" Володимир Артяков;

глава "кримського центру з боротьби з екстремізмом" Руслан Шамбазов;

судді "Київського районного суду Сімферополя";

функціонери структур уповноваженого з прав дітей;

глави військових підприємств.

13-й пакет санкцій

Нагадаємо, Європейський союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

Bloomberg пише, що Європейський союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання ракет Росії, які використовуються проти України.