Нових заборон на імпорт не буде. ЄС представив новий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз не стане вводити нові торгові обмеження проти Росії в рамках 13-го пакету санкцій, що готується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Європейська комісія запропонує пакет санкцій, який, як вона вважає, не викликає спорів між державами-членами і буде швидко схвалений.

Пакет санкцій хочуть ухвалити до 24 лютого 2024 року. Усі члени ЄС мають одноголосно проголосувати за ухвалення нових санкцій.

За словами одного з дипломатів, у рамках цієї пропозиції буде доповнено новими позиціями список російських компаній, яким заборонено продаж товарів подвійного призначення з ЄС.

Деякі країни ЄС вимагають заборонити експорт з Росії додаткових товарів, наприклад, алюмінію.

Як стало відомо, після набрання чинності 13-м пакетом санкцій Європейська комісія в найкоротші терміни представить 14-й пакет заходів, який, найімовірніше, міститиме нові обмеження на імпорт.

У Брюсселі вважають, що список товарів, щодо яких країни ЄС можуть досягти одностайності щодо санкцій, практично вичерпано.

Наразі санкції проти російського ядерного палива та зрідженого природного газу не розглядаються.

Санкції проти Росії

На початку січня 2024 року ЄС розпочав підготовку нового пакету санкцій. Обмеження обговорювалися 18 січня на зустрічі послів.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяка назвав пакет санкцій найслабшим.

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ.