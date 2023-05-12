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ЗМІ розкрили деталі можливої поїздки Зеленського в Італію

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Риму, який може відбутися цими вихідними, зустрінеться з італійським колегою Серджо Матареллою, прем'єр-міністром країни Джорджією Мелоні та Папою Римським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, український президент нібито "буквально кілька днів тому" звернувся з проханням про прийом Папою Римським у рамках свого візиту до Риму.

"Джерела у Ватикані повідомили, що можлива зустріч Папи Римського з президентом України", - пишуть журналісти.

При цьому зустріч глави держави з понтифіком, як зазначають в ЗМІ, не пов'язана з "мирною місією", про яку останніми днями говорив Папа Римський.

Також у Зеленського запланована зустріч із Матареллою, який зустріне українського колегу у президентському палаці Квірінал у Римі. Час цієї зустрічі, як і з Папою Римським, поки не уточнюється.

Крім того, український президент може зустрітися із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Очікується, що це може відбутися в неділю.

Також італійські ЗМІ дізналися, що в рамках цієї поїздки Зеленський відвідає Німеччину, а саме Берлін.

Зазначимо, що офіційного підтвердження щодо візиту президента Володимира Зеленського до Італії не було.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що глава держави Володимир Зеленський може найближчими днями здійснити візит до Риму.

Додамо, 3 травня у німецьких ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує відвідати Берлін 13 травня. Однак, як заявили неназвані українські чиновники, через те, що про поїздку стало відомо публічно заздалегідь, вона залишається під питанням.

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