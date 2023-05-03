ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поїздку можуть скасувати. В Україні незадоволені анонсом візиту Зеленського в Берлін, - ЗМІ

Новость на русском →
Середа 03 травня 2023 17:23
Поїздку можуть скасувати. В Україні незадоволені анонсом візиту Зеленського в Берлін, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні вважають безвідповідальним те, що інформація про плани президента Володимира Зеленського відвідати Німеччину просочилася до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, після того, як стала відомою дата візиту Зеленського в Німеччину, може назрівати скандал.

Журналісти стверджують, що джерела, близькі до українського уряду, вважають розкриття даних про візит безвідповідальним. Тепер є сумніви, чи відбудеться поїздка голови української держави.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ писали, що Зеленський нібито прибуде з офіційним візитом до Німеччини 13 травня.

Також ми повідомляли, що Зеленський сьогодні, 3 травня, перебуває з робочим візитом до Фінляндії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Берлин
NEWS
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових