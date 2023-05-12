СМИ раскрыли детали возможной поездки Зеленского в Италию

Как выяснили местные СМИ, украинский президент якобы "буквально несколько дней назад" обратился с просьбой о приеме Папой Римским в рамках своего визита в Рим.

"Источники в Ватикане сообщили, о возможности встречи Папы Римского с президентом Украины" , - пишут журналисты.

При этом встреча главы государства с понтификом, как отмечают в СМИ, не связана с мирной миссией, о которой в последние дни говорил Папа Римский.

Также у Зеленского запланирована встреча с Матареллой, который встретит украинского коллегу в президентском дворце Квиринал в Риме. Время этой встречи, как и с Папой Римским, пока не уточняется.

Кроме того, украинский президент может встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Ожидается, что это может произойти в воскресенье.

Также итальянские СМИ узнали, что в рамках этой поездки Зеленский посетит Германию, а именно Берлин.

Отметим, что официального подтверждения визита президента Владимира Зеленского в Италию не было.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что глава государства Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить визит в Рим.

Добавим, 3 мая в немецких СМИ сообщали, что Зеленский планирует посетить Берлин 13 мая. Однако, как заявили неназванные украинские чиновники, из-за того, что о поездке стало известно публично заранее, она остается под вопросом.

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