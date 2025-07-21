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ЗМІ повідомили про "мародерство" на Лук’янівці: поліція зробила заяву

Понеділок 21 липня 2025 18:09
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ЗМІ повідомили про "мародерство" на Лук’янівці: поліція зробила заяву Фото: наслідки обстрілу Києва 21 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В одному з районів Києва мародери "нібито" пограбували магазин техніки після російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Що передувало

Вранці понеділка, 21 липня, російська армія завдала масованого удару по місту Київ. Внаслідок обстрілу було зафіксовано руйнування біля метро "Лук'янівська". У мережі поширилась інформація про те, що нібито мародери пограбували магазин техніки.

Що кажуть у поліції

У поліції заявили, що за словами власника, жодної крадіжки не було. Працівник крамниці підтвердив, що вся наявна техніка залишилася на місці, жодні товари не зникли.

У поліції зауважили, що коли продавець прибув до закладу, територію вже охороняли співробітники Шевченківського управління поліції.

"Власник приміщення звернувся із заявою до поліції лише щодо пошкодження мафу внаслідок атаки, але крадіжки спростував", - сказали у поліції.

Обстріл України та Києва

У ніч на 21 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши загалом 450 повітряних цілей.

Як розповідав Ткаченко, найбільше внаслідок обстрілу постраждав Дарницький район. Там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди.

Докладніше про обстановку в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

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