У вогні будинки, супермаркет і дитсадок, місто - в диму від пожеж: наслідки атаки на Київ

В ніч на 21 липня російські окупанти масовано атакують Київ дронами. Внаслідок обстрілу в столиці у кількох районах зафіксовано пожежі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо станом на зараз.

Зазначимо, що атака на Київ почалася приблизно о 23:00, 20 липня. Вже тоді поряд з Києвом було зафіксовано ворожі дрони та були попередження, що може бути чути роботу ППО.

Проте дійсно гучні звуки вибухів в столиці стало чути о 01:33. Починаючи з цього моменту ворог протягом кількох годин постійно атакує Україну дронами.

Наразі відомо, що наслідки ворожої атаки фіксуються щонайменше у п'яти районах столиці - Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському, Солом'янському та Оболонському.

Детальніше щодо пошкоджень в кожному з них - нижче.

Дарницький район

Станом на 04:01 начальник КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що в Дарницькому районі столиці зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки та нежитлової будівлі.

Крім того, фіксується пожежа у супермаркеті.

Шевченківській район

В цьому районі сталося загоряння в житловому будинку. Ще за однією адресою горять балкони.

Оновлено о 05:28

"У Шевченківському, де сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку, наразі один постраждалий. Йому надали допомогу на місці", - розповів Кличко.

Дніпровський район

За даними Ткаченка, тут виникла пожежа в торгових рядах та зафіксовано падіння уламків на територію дитячого садка.

Оновлено о 04:39

"У Дарницькому районі ще дві пожежі. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - повідомив Ткаченко.

Солом'янський район

"У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі", - пише Ткаченко.

Оновлено о 05:39

Кличко і Ткаченко повідомили, що на території складських приміщень виникла пожежа. Екстрені служби вже прямують на місце.

Інші пошкодження

У мережі повідомляли про пожежу на станції метро "Лук'янівська". Зокрема, Telegram-канали публікували відео з сильним задимленням.

"Внаслідок атаки пошкоджено вхід станції метро. Попередньо без постраждалих", - уточнив Ткаченко о 04:22.

Оновлено о 04:39

"Пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська". Пожежі на станції немає. Наразі там посилили режим провітрювання", - написав Кличко.

Оновлено о 05:10

У КМДА поінформували, що станція метро "Лук'янівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття.

"Унаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції. Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Постраждалі

Мер Києва Віталій Кличко у своїх соцмережах повідомляв, що у Дарницький, Дніпровський, Шевченківській та Солом'янський райони були виклики медиків.

Проте підтвердженої інформації щодо дійсно постраждалих людей, поки не було.

Оновлено о 04:35

"У Дніпровському районі, де сталося займання на даху житлового будинку, постраждалих немає. В Дарницькому, де пожежа в приміщенні дитсадка, теж постраждалих не виявили", - уточнив Кличко.

Оновлено о 04:40

Ткаченко написав, що є інформація про одну загиблу людину через атаку РФ.

Оновлено о 04:56

Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі госпіталізовано чоловіка з множинними пораненнями.

Оновлено о 05:32

"Кількість постраждалих зросла до 2 людей", - пише Ткаченко.

Інформацію взято з офіційних Telegram-каналів мера Києва Віталія Кличка та начальника Київської ДВА Тимура Ткаченка.