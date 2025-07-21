ua en ru
Пн, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ запустила 450 ракет та дронів по Україні: як відпрацювала ППО

Понеділок 21 липня 2025 09:53
UA EN RU
РФ запустила 450 ракет та дронів по Україні: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 450 дронів та ракет (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 21 липня Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням 426 дронів та 24 ракет. Повітряна оборона знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

За даними військових, противник атакував з шести напрямків - Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та акваторії Чорного моря. Всього зафіксовано:

  • 426 ударних БпЛА типу Shahed і дронів-імітацій;
  • 5 аеробалістичних ракет "Кинджал";
  • 4 ракети "Калібр";
  • 1 крилата ракета "Іскандер-К";
  • 14 крилатих ракет Х-101.

До відбиття повітряної атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи та системи безпілотників.

За попередніми даними, станом на 09:30 Повітряні сили збили або подавили 224 цілі, зокрема:

  • 200 ударних БпЛА Shahed;
  • переважну частину ракет (інші - втрачено локаційно або подавлено РЕБ).

Крім того, 203 дрони-імітації не досягли цілей - їх втрата або подавлення зафіксовані в результаті роботи РЕБ.

"Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих - на 12 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Військові зауважили, що російська атака триває й надалі. Зокрема, нова група росіських БпЛА зайшла із півночі.

РФ запустила 450 ракет та дронів по Україні: як відпрацювала ППО

Обстріл України у ніч на 21 липня

У ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на територію України, використавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів є влучання та пошкодження в українських містах.

У столиці атака призвела до загибелі щонайменше однієї людини. Ще семеро отримали поранення та були госпіталізовані.

Постраждали кілька районів столиці - зокрема Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Солом’янський. Унаслідок обстрілу на станції метро "Лук’янівська" сталося задимлення, її тимчасово зачинили.

Більше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.

Також Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки ворога від початку повномасштабного вторгнення. Війська РФ вдарили по місту безпілотниками і ракетами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
Масована атака на Івано-Франківськ і руйнування у Києві: все про наслідки обстрілу на ранок
Масована атака на Івано-Франківськ і руйнування у Києві: все про наслідки обстрілу на ранок
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні