СМИ сообщили о "мародерстве" на Лукьяновке: полиция сделала заявление

В одном из районов Киева мародеры "якобы" ограбили магазин техники после российского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Что предшествовало

Утром понедельника, 21 июля, российская армия нанесла массированный удар по городу Киев. В результате обстрела были зафиксированы разрушения возле метро "Лукьяновская". В сети распространилась информация о том, что якобы мародеры ограбили магазин техники.

Что говорят в полиции

В полиции заявили, что по словам владельца, никакой кражи не было. Работник магазина подтвердил, что вся имеющаяся техника осталась на месте, никакие товары не исчезли.

В полиции отметили, что когда продавец прибыл в заведение, территорию уже охраняли сотрудники Шевченковского управления полиции.

"Владелец помещения обратился с заявлением в полицию только о повреждении МАФа в результате атаки, но кражи опроверг", - сказали в полиции.