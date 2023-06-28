ЗМІ показали супутникові знімки табору в Білорусі, де можуть розмістити "вагнерівців"

Видання нагадує, що 27 червня у кількох білоруських ЗМІ з'явилася інформація про те, що в країні проводять ремонт колишньої військової частини у селі Цель Осиповичського району.

При цьому, як розповіли у коментарі журналістам місцеві жителі Осиповичів, вони вже стурбовані можливою появою "вагнерівців" поблизу міста.

"Радіо Свобода" оприлюднила супутникові знімки військової частини, на яких можна помітити, що на території з'явилися два майданчики. За даними журналістів, там може бути скупчення наметів однакового розміру або великогабаритна техніка "вагнерівців".

Фото: військова частина у селі Цель (svaboda.org)

Чутки про перекидання "вагнерівців"

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" минулого тижня зробив спробу державного перевороту - він захотів змусити владу РФ змінити військове керівництво та міністра оборони. Приводом для цього став нібито удар регулярних військ Росії по тилових таборах "вагнерівців".

Першого ж дня свого штурму найманці змогли взяти під контроль Ростов та місцеві військові об'єкти. Далі вони рушили на Москву, але такий рейд швидко припинився після розмови Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Після цього у Кремлі пробачили засновника ПВК та "вагнерівців" і дозволили їм або підписати контракт з Міноборони РФ, або піти до Білорусі. Пригожин, за словами Лукашенка, вже вчора був на території РБ.

На цьому тлі в мережі розповсюджують чутки про перекидання "вагнерівців" до Білорусі, але їх уже спростував моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".