СМИ показали спутниковые снимки лагеря в Беларуси, где могут разместить "вагнеровцев"

Издание напоминает, что 27 июня в нескольких белорусских СМИ появилась информация о том, что в стране проводят ремонт бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района.

При этом, как рассказали в комментарии журналистам местные жители Осиповичей, они уже обеспокоены возможным появлением "вагнеровцев" вблизи города.

"Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки воинской части, на которых можно заметить, что на территории появились две площадки. По данным журналистов там может находится скопление палаток одинакового размера или крупногабаритная техника "вагнеровцев".

Фото: воинская часть в селе Цель (svaboda.org)

Слухи о переброске "вагнеровцев"

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" на прошлой неделе совершил попытку государственного переворота - он захотел вынудить власти РФ сменить военное руководство и министра обороны. Предлогом для этого стал якобы удар регулярных войск России по тыловым лагерям "вагнеровцев".

В первый же день своего штурма наемники смогли взять под контроль Ростов и местные военные объекты. Дальше они выдвинулись на Москву, но такой рейд быстро прекратился после разговора Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

После этого в Кремле простили основателя ЧВК и "вагнеровцев" и разрешили им либо подписать контракт с Минобороны РФ, либо уйти в Беларусь. Пригожин, по словам Лукашенко, уже вчера находился на территории РБ.

На этом фоне в сети распространяют слухи о переброске "вагнеровцев" в Беларусь, но их уже опроверг мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".