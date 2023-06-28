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"Вагнерівці" не в Білорусі. "Гаюн" розповів про дезінформацію щодо підлеглих Пригожина

Новость на русском →
Середа 28 червня 2023 18:23
"Вагнерівці" не в Білорусі. "Гаюн" розповів про дезінформацію щодо підлеглих Пригожина Фото: Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Інформація щодо того, що найманці ПВК "Вагнера" знаходяться у Білорусі є спланованою кампанією з дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Останніми днями у ЗМІ та соцмережах шириться інформація щодо того, що ПВК "Вагнера" та їх керівник Євген Пригожин знаходять, або відправлять до Білорусі. Однак як вважає "Гаюн" частина інформації та заяв, які тиражувалися в різних джерелах, є спланованою кампанією з дезінформації. Тільки невелика частина повідомлень є правдою.

Станом на 28 червня можна сказати, що Пригожин був у Білорусі 27 червня. Однак яка була ціль його візиту - не відомо. Так само відсутня інформація щодо того, чи відлетів він з країни власним літаком.

Також варто зауважити, що наразі підрозділи ПВК "Вагнер" ще не прибули до Білорусі. Але вони можуть відправитись туди пізніше. Відкритим залишається і питання, чим найманці займатимуться в Білорусі та яке матимуть озброєння.

Окрім цього у ЗМІ ширилась інформація щодо того, що "вагнерівці" передадуть Міноборони Росії важке озброєння.

Малоймовірним здається і те, що в Білорусі буде створено формування з найманців ПВК "Вагнер", оскільки Міноборони країни не має фінансів для виплати найманцям заробітної плати, яку вони отримували за участь у війні проти України.

При цьому найманці можуть тренувати білоруських військових. Однак таке навчання не буде тривалим, я чим "вагнерівці" будуть займатись після - не зрозуміло.

Переворот Пригожина

Після того, як засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звернув свій "похід на Москву" 24 червня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин виїде до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу за фактом перевороту в Росії.

Увечері 26 червня два його літаки були помічені на території Росії. Донедавна біло незрозуміло, де все ж таки знаходиться Пригожин.

При цьому, за даними CNN, Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі, а за інформацією Інституту вивчення війни, Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль тиснутиме на Олександра Лукашенка. Таким чином, відхід у Білорусь може стати для Євгена Пригожина та його найманців пасткою.

Водночас учора представник ГУР Андрій Юсов під час телемарафону розповів, що поки що немає інформації, що найманці ПВК "Вагнера" перегруповуються та переходять на Білорусь. Для остаточних висновків слід зачекати.

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Білорусь ПВК Вагнера Євген Пригожин Війна Росії проти України
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