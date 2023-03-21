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В ЗМІ показали дизайн iPhone 15 Pro з оновленою кнопкою регулювання гучності (фото)

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Вівторок 21 березня 2023 12:55
В ЗМІ показали дизайн iPhone 15 Pro з оновленою кнопкою регулювання гучності (фото) Фото: в ЗМІ показали дизайн iPhone 15 Pro з оновленою кнопкою регулювання гучності (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Один з інсайдерів продемонстрував 3D-модель iPhone 15 Pro, на якій можна побачити новий дизайн кнопок регулювання гучності і вимикача звуку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9To5Mac.

В оновленому дизайні замість двох окремих кнопок для регулювання гучності - смартфон отримає одну ємнісну кнопку. Також можна побачити й кнопку вимкнення звуку, яка замінить попередній перемикач, а виступ камери став меншим ніж у попередників.

За с ловами інсайдера, базові моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus отримають звичні механічні клавіші управління звуком і живленням

Інсайдер ShrimpApplePro ще у квітні 2022 року продемонстрував перші фотографії макетів смартфонів лінійки iPhone 14, які в підсумку виявилися абсолютно точними.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple нещодавно випустила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. Також компанія анонсувала ще більше кольорів у модельному ряді смартфонів.

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