В ЗМІ показали дизайн iPhone 15 Pro з оновленою кнопкою регулювання гучності (фото)

В оновленому дизайні замість двох окремих кнопок для регулювання гучності - смартфон отримає одну ємнісну кнопку. Також можна побачити й кнопку вимкнення звуку, яка замінить попередній перемикач, а виступ камери став меншим ніж у попередників.

За с ловами інсайдера, базові моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus отримають звичні механічні клавіші управління звуком і живленням

Інсайдер ShrimpApplePro ще у квітні 2022 року продемонстрував перші фотографії макетів смартфонів лінійки iPhone 14, які в підсумку виявилися абсолютно точними.

