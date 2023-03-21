В ЗМІ показали дизайн iPhone 15 Pro з оновленою кнопкою регулювання гучності (фото)
Один з інсайдерів продемонстрував 3D-модель iPhone 15 Pro, на якій можна побачити новий дизайн кнопок регулювання гучності і вимикача звуку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9To5Mac.
В оновленому дизайні замість двох окремих кнопок для регулювання гучності - смартфон отримає одну ємнісну кнопку. Також можна побачити й кнопку вимкнення звуку, яка замінить попередній перемикач, а виступ камери став меншим ніж у попередників.
За с ловами інсайдера, базові моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus отримають звичні механічні клавіші управління звуком і живленням
Інсайдер ShrimpApplePro ще у квітні 2022 року продемонстрував перші фотографії макетів смартфонів лінійки iPhone 14, які в підсумку виявилися абсолютно точними.
More cads images— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) March 20, 2023
The buttons!
Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple нещодавно випустила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. Також компанія анонсувала ще більше кольорів у модельному ряді смартфонів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.