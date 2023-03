В СМИ показали дизайн iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости (фото)

В обновленном дизайне вместо двух отдельных кнопок для регулировки громкости – смартфон получит одну емкостную кнопку. Также можно увидеть и кнопку отключения звука, которая заменит предыдущий переключатель, а выступ камеры стал меньше, чем у предшественников.

По словам инсайдера, базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат привычные механические клавиши управления звуком и питанием.

Инсайдер ShrimpApplePro еще в апреле 2022 года продемонстрировал первые фотографии макетов смартфонов линейки iPhone 14, которые в итоге оказались совершенно точными.

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre