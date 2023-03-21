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В СМИ показали дизайн iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости (фото)

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Вторник 21 марта 2023 12:55
В СМИ показали дизайн iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости (фото) Фото: в СМИ показали дизайн iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Один из инсайдеров продемонстрировал 3D-модель iPhone 15 Pro, на которой можно увидеть новый дизайн кнопок регулировки громкости и выключателя звука.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9To5Mac.

В обновленном дизайне вместо двух отдельных кнопок для регулировки громкости – смартфон получит одну емкостную кнопку. Также можно увидеть и кнопку отключения звука, которая заменит предыдущий переключатель, а выступ камеры стал меньше, чем у предшественников.

По словам инсайдера, базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат привычные механические клавиши управления звуком и питанием.

Инсайдер ShrimpApplePro еще в апреле 2022 года продемонстрировал первые фотографии макетов смартфонов линейки iPhone 14, которые в итоге оказались совершенно точными.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple недавно выпустила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Также компания анонсировала еще больше цветов в модельном ряду смартфонов.

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