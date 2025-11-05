ЗМІ опублікували критичну статтю про удар по 35-й бригаді: що кажуть військові

У суботу, 1 листопада, РФ завдала ракетно-дронового удару по одному із сіл на Дніпропетровщині. Пізніше стало відомо, що на момент обстрілу там перебували бійці 35-ї бригади морської піхоти, які прибули для нагородження.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на " Суспільне " і допис 35-ї бригади у Facebook.

Видання опублікувало на умовах анонімності розмову з військовим, який того дня також приїхав на Дніпропетровщину для нагородження.

"Це була річниця створення батальйону й мало бути урочисте нагородження з вогнищами та смолоскипами. Нам скинули дві локації, куди треба було приїздити. Ми з побратимами були в першій групі, у лісі, де запалювали факели. А один із моїх побратимів - на другій точці, біля магазину", - розповів він.

Злив хтось зі своїх

За словами воїна, вже давно була тривога і до місця призначення він їхав без навігатора, оскільки той не працював.

"Погода була похмура, ніякі дрони чи крила над нами не висіли. Швидше за все, нас хтось "злив" зі своїх. Вони знали ці дві точки і вдарили через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження", - згадує військовий.

Він додав, що після приїзду в ліс отримав наказ від командира чекати, після чого перебував на відстані близько 100 метрів від факелів. Через 15 хвилин по тій точці вдарив російський "Іскандер".

Восьмеро загиблих і десятки поранених

"Нам просто пощастило, що ми чекали й не стояли там, де мало бути нагородження. Всі хто там був - 200. Скільки конкретно, я сказати не можу, але троє людей точно. Вночі їхні тіла не вдалося знайти, вони лежали там до ранку. Якби ми стояли всі в тій точці, нас би всіх і поклали", - розповів військовий.

Він зазначив, що після цього росіяни почали бити "Шахедами". За словами медиків, на той момент загинуло восьмеро військових, шість зникли безвісти, ще 40 - отримали поранення.

"Це просто недбалість командування. Бо тривога вже була. І треба було, щоб у районі десяти кілометрів усі звідти поїхали. Щоб там просто нікого не лишалось", - заявив військовослужбовець 35-ї бригади.

За його словами, деяким дружинам і рідним його загиблих побратимів нічого не кажуть, вони взагалі нічого не знають. Саме з цієї причини, пояснив воїн, він вирішив розповісти ЗМІ про те, що сталося на Дніпропетровщині.

"Відповідь побачать на полі бою"

Пресслужба 35-ї окремої бригади морської піхоти повідомила, що сприяє правоохоронцям у з'ясуванні причин трагедії. Також відбувається комунікація з рідними військовослужбовців.

"Окремо хочемо зазначити, що спроби ворога маніпулювати на трагедії, нібито підрозділ втратив боєздатність - марні. Відповідь від побратимів загиблих росіяни побачать на полі бою", - йдеться у дописі.

У 35-й бригаді закликали не забувати, що саме росіяни винні у загибелі їхніх побратимів та цивільних громадян. Військові також пообіцяли відплату за кожного полеглого українського захисника.