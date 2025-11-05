СМИ опубликовали критическую статью об ударе по 35-й бригаде: что говорят военные

В субботу, 1 ноября, РФ нанесла ракетно-дроновый удар по одному из сел на Днепропетровщине. Позже стало известно, что на момент обстрела там находились бойцы 35-й бригады морской пехоты, которые прибыли для награждения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне " и сообщение 35-й бригады в Facebook.

Издание опубликовало на условиях анонимности разговор с военным, который в тот день также приехал в Днепропетровскую область для награждения.

"Это была годовщина создания батальона и должно было быть торжественное награждение с кострами и факелами. Нам сбросили две локации, куда надо было приезжать. Мы с побратимами были в первой группе, в лесу, где зажигали факелы. А один из моих собратьев - на второй точке, возле магазина", - рассказал он.

Слил кто-то из своих

По словам воина, уже давно была тревога и к месту назначения он ехал без навигатора, поскольку тот не работал.

"Погода была пасмурная, никакие дроны или крылья над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих. Они знали эти две точки и ударили через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение", - вспоминает военный.

Он добавил, что после приезда в лес получил приказ от командира ждать, после чего находился на расстоянии около 100 метров от факелов. Через 15 минут по той точке ударил российский "Искандер".

Восемь погибших и десятки раненых

"Нам просто повезло, что мы ждали и не стояли там, где должно было быть награждение. Все кто там был - 200. Сколько конкретно, я сказать не могу, но три человека точно. Ночью их тела не удалось найти, они лежали там до утра. Если бы мы стояли все в той точке, нас бы всех и положили", - рассказал военный.

Он отметил, что после этого россияне начали бить "Шахедами". По словам медиков, на тот момент погибло восемь военных, шесть пропали без вести, еще 40 - получили ранения.

"Это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И надо было, чтобы в районе десяти километров все оттуда уехали. Чтобы там просто никого не оставалось", - заявил военнослужащий 35-й бригады.

По его словам, некоторым женам и родным его погибших побратимов ничего не говорят, они вообще ничего не знают. Именно по этой причине, объяснил воин, он решил рассказать СМИ о том, что произошло на Днепропетровщине.

"Ответ увидят на поле боя"

Пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты сообщила, что способствует правоохранителям в выяснении причин трагедии. Также происходит коммуникация с родными военнослужащих.

"Отдельно хотим отметить, что попытки врага манипулировать на трагедии, якобы подразделение потеряло боеспособность - напрасны. Ответ от собратьев погибших россияне увидят на поле боя", - говорится в заметке.

В 35-й бригаде призвали не забывать, что именно россияне виноваты в гибели их собратьев и гражданских лиц. Военные также пообещали возмездие за каждого павшего украинского защитника.