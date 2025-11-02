Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині загинули військові ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угруповання військ "Схід".

В заяві зазначили, що 1 листопада 2025 року російські окупанти здійснили атаки по громадах у Дніпропетровській області, зокрема були атаковані Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені й серед військовослужбовців Збройних Сил України", - повідомили в ЗСУ.

За словами військових, зараз працюють відповідні правоохоронні органи. Ведуться перевірки обставин подій, зокрема щодо дотримання та виконання вимог та розпоряджень Головнокомандувача та Генерального штабу ЗС України.

"Перевіряються обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", - зазначили в угрупованні військ.