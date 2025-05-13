ЗМІ назвали потенційні країни для першого візиту нового Папи: чи є там Україна

Візит в Україну

Як пише видання, однією з потенційних країн для першого візиту може бути Україна. Особливо актуально це після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови Зеленський запросив Папу здійснити апостольський візит в Україну. Це було перше офіційне запрошення для Папи.

ЗМІ нагадують, що Папа Франциск планував поїхати до Києва, тепер Папі Леву належить вирішити, чи приймати запрошення і з якими термінами.

Однак першим знаком його геополітичного бачення в будь-якому разі стане аудієнція, яку Папа дасть послам, акредитованим при Святому Престолі.

Візит до Туреччини

Також, за даними ЗМІ, перший закордонний візит Папи може відбутися до Нікеї, Туреччина, на річницю Собору 325 р. Але наразі необхідно розв'язати дипломатичне питання: якби в поїздці брав участь Франциск, який уже здійснив державний візит до Туреччини, то частину візиту до турецької держави, імовірно, можна було б спростити, зокрема й через його погане самопочуття. Оскільки це новий Папа, потрібно буде зрозуміти, чи не буде доречною зупинка в Анкарі на додаток до Нікеї.

Візит до Перу

Окрім України та Туреччини новий Папа може здійснити перший візит до Перу. Зокрема, днями португальський журналіст запитав у Папи, чи не збирається він відвідати святилище Фатіми, місце, пов'язане з народною відданістю, але також і з політичною історією XX століття, Папа пояснив, говорячи в третій особі, що "кардинал Прево планував приїхати, але плани змінилися". Одна справа - плани кардинала, зовсім інша - дії Папи.