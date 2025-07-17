В ЗМІ написали про "новий російський наступ": ЦПД прокоментував

Так, за даними видання, яке посилається на власні джерела серед українських чиновників, пише, що росіяни готуються до посиленого "літнього наступу". З цією метою вони нібито зосередили біля лінії фронту угруповання у 160 тисяч одиниць живої сили.

"За останні два тижні Росія також зробила невеликий, але життєво важливий прогрес, розмістивши свої сили в кращій позиції для відсікання українських військ у трьох ключових містах - Покровську, Костянтинівці та Куп'янську - на східній лінії фронту", - пише CNN.

На цю публікацію відреагували у ЦПД при РНБО. Керівник Центру Андрій Коваленко зазначив, що Росія і не припиняла наступу на лінії фронту. Тому інформаційно це не "новий наступ".

"РФ і не припиняла наступів, досить вже гратися інформаційно в ці "нові наступи". Змінювалася інтенсивність, армію РФ зупиняли Сили оборони, а все "нове" в медіа - це лише вкидання додаткових резервів у старе", - написав він.