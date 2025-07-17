В СМИ написали о "новом российском наступлении": ЦПД прокомментировал

Так, по данным издания, которое ссылается на собственные источники среди украинских чиновников, пишет, что россияне готовятся к усиленному "летнему наступлению". С этой целью они якобы сосредоточили у линии фронта группировку в 160 тысяч единиц живой силы.

"За последние две недели Россия также сделала небольшой, но жизненно важный прогресс, разместив свои силы в лучшей позиции для отсечения украинских войск в трех ключевых городах - Покровске, Константиновке и Купянске - на восточной линии фронта", - пишет CNN.

На эту публикацию отреагировали в ЦПИ при СНБО. Руководитель Центра Андрей Коваленко отметил, что Россия и не прекращала наступления на линии фронта. Поэтому информационно это не "новое наступление".

"РФ и не прекращала наступлений, хватит уже играть информационно в эти "новые наступления". Менялась интенсивность, армию РФ останавливали Силы обороны, а все "новое" в медиа - это лишь вброс дополнительных резервов в старое", - написал он.