Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ЗМІ дізналися таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї після удару США та Ізраїлю

19:30 23.04.2026 Чт
2 хв
Іранського лідера надійно сховали
aimg Анастасія Никончук
Фото: Моджтаба Хаменеї (GettyImages)

ЗМІ з'ясували, куди зник Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Хаменеї в укритті

Хаменеї перебуває в укритті з 28 лютого після ударів американських та ізраїльських сил по комплексу, де він мешкав із сім'єю.

Унаслідок атаки загинули його батько, дружина і син. Доступ до нього залишається суворо обмеженим.

Медичний нагляд

Він перебуває під наглядом лікарів, які займаються лікуванням наслідків поранень.

З міркувань безпеки високопоставлені представники силових структур і чиновники не відвідують його.

У догляді беруть участь президент Масуд Пезешкіан, який також є кардіохірургом, і міністр охорони здоров'я Ірану.

Стан здоров'я

За даними іранських чиновників, Хаменеї зберігає ясність свідомості і продовжує брати участь в управлінні. Йому проводили операції на нозі, очікується протезування.

Рука поступово відновлюється після операції. Опіки обличчя і губ ускладнюють мову, у майбутньому знадобиться пластична операція. Відео- та аудіозвернення він не записує.

Управління та зв'язок

Офіційні заяви публікуються через державні канали.

Передача інформації йде через кур'єрів, які доставляють документи в запечатаних конвертах.

Відповідні розпорядження повертаються тим самим шляхом. Частина рішень передана військовим структурам.

Моджтаба Хаменеї та баланс влади

На тлі політичних процесів посилюється вплив військових, а також обговорюється участь Моджтаби Хаменеї у формальному ухваленні рішень.

При цьому повного контролю в нього немає, він здебільшого працює в рамках уже підготовлених рішень.

Нагадуємо, що Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває в несвідомому стані та проходить лікування від важкого захворювання в місті Кум, у зв'язку з чим він не здатний виконувати управлінські функції і фактично не бере участі в керівництві країною.

Зазначимо, що в разі якщо США припинять конфлікт з Іраном без досягнення чітких домовленостей, позиції Тегерана можуть посилитися, зокрема у сфері впливу на енергетичні потоки на Близькому Сході.

