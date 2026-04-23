Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

СМИ узнали тайные детали состояния Моджтабы Хаменеи после удара США и Израиля

19:30 23.04.2026 Чт
2 мин
Иранского лидера надежно спрятали
aimg Анастасия Никончук
Фото: Моджтаба Хаменеи (GettyImages)

СМИ выяснили, куда пропал Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после ударов США и Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.

Операция США вышла за пределы Ближнего Востока, - The Washington Post

Хаменеи в укрытии

Хаменеи находится в укрытии с 28 февраля после ударов американских и израильских сил по комплексу, где он жил с семьей.

В результате атаки погибли его отец, жена и сын. Доступ к нему остается строго ограниченным.

Медицинское наблюдение

Он находится под наблюдением врачей, которые занимаются лечением последствий ранений.

Из соображений безопасности высокопоставленные представители силовых структур и чиновники не посещают его.

В уходе участвуют президент Масуд Пезешкиан, который также является кардиохирургом, и министр здравоохранения Ирана.

Состояние здоровья

По данным иранских чиновников, Хаменеи сохраняет ясность сознания и продолжает участвовать в управлении. Ему проводились операции на ноге, ожидается протезирование.

Рука постепенно восстанавливается после операции. Ожоги лица и губ затрудняют речь, в будущем потребуется пластическая операция. Видео- и аудиообращения он не записывает.

Управление и связь

Официальные заявления публикуются через государственные каналы.

Передача информации идет через курьеров, которые доставляют документы в запечатанных конвертах.

Ответные распоряжения возвращаются тем же путем. Часть решений передана военным структурам.

Моджтаба Хаменеи и баланс власти

На фоне политических процессов усиливается влияние военных, а также обсуждается участие Моджтабы Хаменеи в формальном принятии решений.

При этом полного контроля у него нет, он в основном работает в рамках уже подготовленных решений.

Напоминаем, что Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии и проходит лечение от тяжелого заболевания в городе Кум, в связи с чем он не способен выполнять управленческие функции и фактически не участвует в руководстве страной.

Отметим, что в случае если США прекратят конфликт с Ираном без достижения четких договоренностей, позиции Тегерана могут усилиться, в том числе в сфере влияния на энергетические потоки на Ближнем Востоке.

