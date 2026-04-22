Операція США вийшла за межі Близького Сходу, - The Washington Post

США захопили іранський танкер в Індійському океані - операції проти Тегерана вийшли за межі Близького Сходу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Що сталося

У вівторок, 21 квітня, американські військові захопили танкер "Тіфані" у відкритих водах Індійського океану. Судно підозрюють у контрабанді іранської нафти.

На відео, яке опублікував Пентагон, видно, як американські бійці спускаються з гелікоптерів на борт танкера. Операція пройшла без інцидентів.

США ввели санкції проти "Тіфані" ще минулого літа. Офіційні особи стверджують, що судно здійснювало перевалку іранської нафти з корабля на корабель - так звана схема "тіньового флоту" для обходу санкцій.

Таким чином, як пише The Washington Post, операція США проти Ірану вийшла за межі Близького Сходу,

За даними супутникових знімків, у березні танкер завантажили на острові Харг - головному нафтовому терміналі Ірану в Перській затоці. На борту може бути до 2 мільйонів барелів нафти.

Американський чиновник заявив, що рішення щодо подальшої долі "Тіфані" та його екіпажу ухвалять протягом кількох днів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн ще минулого тижня попередив: американські сили переслідуватимуть "будь-яке судно під іранським прапором або будь-яке судно, яке намагається надати матеріальну підтримку Ірану" - у тому числі в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Паралельно американські есмінці супроводжують щонайменше два іранські танкери - "Дорена" та "Севін" - біля західного узбережжя Індії.

Станом на вівторок морська блокада іранських портів, яка діє з 13 квітня, примусово розвернула щонайменше 28 суден.

За даними трьох американських чиновників, найближчими днями до Близького Сходу прибуде третій авіаносець США - корабель "Джордж Г. В. Буш". Зараз він проходить транзитом через схід Африки.

Після його прибуття США матимуть у регіоні більшу концентрацію військово-морської сили, ніж будь-коли з початку конфлікту з Іраном. Авіаносці "Джеральд Р. Форд" та "Авраам Лінкольн" вже перебувають відповідно у Червоному та Аравійському морі, кожен з десятками винищувачів на борту.