ЗМІ дізналися, скільки Росія платитиме солдатам КНДР за участь у війні

Видання з посиланням на дані Національної розвідки Південної Кореї пише, що до України для участі у бойових діях відправлять щонайменше 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Також у Росії, як пише The Korea Herald, знаходяться близько 4 тисяч північнокорейських робітників. Їхня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.

При цьому Росія може значно збільшити постачання рису до Північної Кореї, оскільки КНДР має проблеми з урожаєм. За даними журналістів, Москва може передати Пхеньяну до 600-700 тисяч тонн рису за рік, хоча раніше північнокорейцям відправляли 50-100 тисяч тонн.