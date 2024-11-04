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ЗМІ дізналися, скільки Росія платитиме солдатам КНДР за участь у війні

Ілюстративне фото: солдатів КНДР відправили на війну проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північнокорейські солдати, які будуть воювати проти України на сторони РФ, ймовірно, отримуватимуть близько 2 тисяч доларів на місяць. Так вважає південнокорейська розвідка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.

Видання з посиланням на дані Національної розвідки Південної Кореї пише, що до України для участі у бойових діях відправлять щонайменше 10 тисяч північнокорейських солдатів.

Також у Росії, як пише The Korea Herald, знаходяться близько 4 тисяч північнокорейських робітників. Їхня зарплата становить близько 800 доларів на місяць.

При цьому Росія може значно збільшити постачання рису до Північної Кореї, оскільки КНДР має проблеми з урожаєм. За даними журналістів, Москва може передати Пхеньяну до 600-700 тисяч тонн рису за рік, хоча раніше північнокорейцям відправляли 50-100 тисяч тонн.

Солдати КНДР у Росії

Нагадаємо, згідно з даними США, які озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських солдатів. При цьому 8 тисяч уже перекинули до Курської області.

Водночас українська розвідка попереджала, що до Росії перекинули 12 тисяч військових КНДР.

Сьогодні, 4 листопада, Центр протидії дезінформації повідомив, що перші північнокорейські солдати вже потрапили під український обстріл у Курській області.

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