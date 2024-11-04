СМИ узнали, сколько Россия будет платить солдатам КНДР за участие в войне

Издание со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи пишет, что в Украину для участия в боевых действиях отправят по меньшей мере 10 тысяч северокорейских солдат.

Также в России, как пишет The Korea Herald, находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих. Их зарплата составляет около 800 долларов в месяц.

При этом Россия может значительно увеличить поставки риса в Северную Корею, поскольку у КНДР есть проблемы с урожаем. По данным журналистов, Москва может передать Пхеньяну до 600-700 тысяч тонн риса за год, хотя до этого северокорейцам отправляли 50-100 тысяч тонн.