СМИ узнали, сколько Россия будет платить солдатам КНДР за участие в войне

Северокорейские солдаты, которые будут воевать против Украины на стороны РФ, вероятно, будут получать около 2 тысяч долларов в месяц. Так считает южнокорейская разведка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.
Издание со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи пишет, что в Украину для участия в боевых действиях отправят по меньшей мере 10 тысяч северокорейских солдат.
Также в России, как пишет The Korea Herald, находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих. Их зарплата составляет около 800 долларов в месяц.
При этом Россия может значительно увеличить поставки риса в Северную Корею, поскольку у КНДР есть проблемы с урожаем. По данным журналистов, Москва может передать Пхеньяну до 600-700 тысяч тонн риса за год, хотя до этого северокорейцам отправляли 50-100 тысяч тонн.
Напомним, согласно данным США, которые озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, в России находится около 10 тысяч северокорейских солдат. При этом 8 тысяч уже перебросили в Курскую область.
В то же время украинская разведка предупреждала, что в Россию перебросили 12 тысяч военных КНДР.
Сегодня, 4 ноября, Центр противодействия дезинформации сообщил, что первые северокорейские солдаты уже попали под украинский обстрел в Курской области.
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