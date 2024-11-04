RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

СМИ узнали, сколько Россия будет платить солдатам КНДР за участие в войне

Иллюстративное фото: солдат КНДР отправили на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские солдаты, которые будут воевать против Украины на стороны РФ, вероятно, будут получать около 2 тысяч долларов в месяц. Так считает южнокорейская разведка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Herald.

Издание со ссылкой на данные Национальной разведки Южной Кореи пишет, что в Украину для участия в боевых действиях отправят по меньшей мере 10 тысяч северокорейских солдат. 

Также в России, как пишет The Korea Herald, находятся около 4 тысяч северокорейских рабочих. Их зарплата составляет около 800 долларов в месяц. 

При этом Россия может значительно увеличить поставки риса в Северную Корею, поскольку у КНДР есть проблемы с урожаем. По данным журналистов, Москва может передать Пхеньяну до 600-700 тысяч тонн риса за год, хотя до этого северокорейцам отправляли 50-100 тысяч тонн. 

Солдаты КНДР в России

Напомним, согласно данным США, которые озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, в России находится около 10 тысяч северокорейских солдат. При этом 8 тысяч уже перебросили в Курскую область.

В то же время украинская разведка предупреждала, что в Россию перебросили 12 тысяч военных КНДР.

Сегодня, 4 ноября, Центр противодействия дезинформации сообщил, что первые северокорейские солдаты уже попали под украинский обстрел в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРСеверная КореяВойна в Украине