Ще одна азійська країна перейшла для українців до табору ворожих
Станом на початок 2024 року українці переважно негативно ставляться негативно до шести країн світу. Баланс ставлення до Індії (різниця між позитивними та негативними оцінками) становить мінус 3%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білоусі (-79,5%), Ірану (-72,3%), Китаю (-54,2%) та Угорщини (-28,6%).
Найкраще ставлення до європейських країн, які підтримують Україну у боротьбі з російським вторгненням, - Литви (+85,8%), Латвії (+84,8%), Великої Британії (+83,8%), Німеччини (+82,4%).
Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.
За даними групи "Рейтинг", станом на лютий 2024 року більшість громадян вважає дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).