Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампа

Україна, Середа 01 жовтня 2025 09:55
UA EN RU
Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампа Фото: Індія продовжує закуповувати російську нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США посилюють тиск на Нью-Делі, запроваджуючи мита на індійські товари. Однак Індія заявляє, що продовжить купувати нафту в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Імпорт нафти з Росії до Індії у вересні знизився, але залишився на рівні близько третини всіх поставок. За даними Kpler, обсяг становив 1,61 млн барелів на добу проти 1,72 млн у серпні. У річному вираженні показник впав на 16%.
Індія лише незначно знизила закупівлі російської нафти після тарифів Трампаhttps://www.bloomberg.com/

Зниження відповідає прогнозам аналітиків, які раніше попереджали про стабілізацію обсягів. Москва залишається найбільшим постачальником сировини для Індії.

Тиск Вашингтона

Вашингтон посилив тиск на Нью-Делі, запровадивши 50% мито на імпорт індійських товарів до США, оскільки торгівля нафтою російською допомагає фінансувати війну проти України.

Однак Індія заявила, що закупівлі залежать від ціни і продовжаться. При цьому влада також веде переговори про розширення енергетичного співробітництва зі США.

Позиція Індії

"Російські барелі залишаються ключовими для індійського кошика, але обсяги стабілізуються на нижчому рівні", - заявив аналітик Kpler Суміт Рітолія. За його словами, індійські НПЗ поступово диверсифікують закупівлі, поєднуючи економічну вигоду з енергетичною безпекою.

Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман підтвердила, що країна й надалі купуватиме нафту в Росії, виходячи з власних інтересів. Директор з фінансів Indian Oil Corp Анудж Джайн зазначив, що закупівлі залежать від економічної доцільності.

Цінові чинники

Російську нафту Urals у липні-серпні продавали з дисконтом близько 1 долар за барель до марки Brent, що стало мінімальним рівнем з 2022 року. Це знизило привабливість поставок, які зазвичай доходять до Індії через місяць.

У вересні знижки розширилися до понад 3 доларів за барель. Це зробило Urals найдешевшим варіантом для індійських переробників.

Експорт з Росії

Незважаючи на атаки дронів на російську енергетичну інфраструктуру, поставки в Індію не постраждали. Нафтопереробні заводи отримали достатні обсяги на листопадові поставки.

За даними Bloomberg, морський експорт нафти з Росії протягом останніх чотирьох тижнів зріс до 3,62 млн барелів на добу. Це максимальний показник за 16 місяців і порівнянний з рівнем травня 2024 року.

Фінансування війни

Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Індійські олігархи купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують пальне в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть у військовий бюджет Путіна.

Тарифи в 50% з боку США можуть завдати економіці Індії збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік.

НАФТА Індія
