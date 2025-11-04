ЗМІ дізналися, як США хочуть роззброїти ХАМАС через місію ООН у Газі

Міжнародні сили з широкими повноваженнями

Видання пише, що проєкт резолюції позначено, як "Чутливий, але не секретний". Документ передбачає, що США разом з іншими країнами-учасницями отримають широкий мандат на управління безпекою Гази до кінця 2027 року з можливістю продовження.

Очікується, що документ стане основою для переговорів у Раді Безпеки найближчими днями.

За словами американського посадовця, голосування може відбутися вже найближчими тижнями, а перші підрозділи міжнародних сил безпеки (ISF)можуть бути розгорнуті у Газі до січня.

Не миротворці, а сили правопорядку

Як уточнив американський чиновник, майбутні міжнародні сили не матимуть статусу миротворчих, а діятимуть як сили правоохоронного типу. До складу ISF увійдуть війська з кількох країн, зокрема Індонезії, Азербайджану, Єгипту та Туреччини.

Їхнє створення відбуватиметься у тісній співпраці з "Радою миру" Гази, яку, за словами президента США Дональда Трампа, він планує очолити.

Завдання сил безпеки

Основними завданнями ISF стане забезпечення безпеки кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом, захист цивільного населення й гуманітарних коридорів, а також навчання нових палестинських поліцейських сил.

Крім того, сили мають стабілізувати безпекову ситуацію, здійснити демілітаризацію регіону, зокрема ліквідацію озброєнь недержавних угруповань, включно з роззброєнням терористичного угрупування ХАМАС.

Контроль перехідного управління

Проєкт також передбачає створення "Ради миру" як адміністрації перехідного управління, яка визначатиме пріоритети та координуватиме фінансування відбудови Гази.

Під керівництвом Ради працюватиме технократичний комітет палестинських спеціалістів, відповідальних за щоденне управління сектором. Очікується, що Рада миру почне функціонувати ще до створення комітету.

Відповідно до проєкту, сили ISF діятимуть під єдиним командуванням, погодженим з Радою миру. Їм дозволено застосовувати "всі необхідні заходи для виконання мандату" згідно з міжнародним і гуманітарним правом.

Водночас операції ISF проходитимуть у тісній координації з Ізраїлем та Єгиптом.

Перехідний період

Планується, що ISF забезпечуватиме безпеку під час поступового виведення ізраїльських військ з території Гази. У цей час Палестинська адміністрація має провести реформи, які дозволять їй у майбутньому взяти на себе повний контроль над регіоном.

Розміщення міжнародних сил у секторі Гази є одним із пунктів угоди про припинення вогню між палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.