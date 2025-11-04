СМИ узнали, как США хотят разоружить ХАМАС через миссию ООН в Газе

Международные силы с широкими полномочиями

Издание пишет, что проект резолюции обозначен, как "Чувствительный, но не секретный". Документ предусматривает, что США вместе с другими странами-участницами получат широкий мандат на управление безопасностью Газы до конца 2027 года с возможностью продления.

Ожидается, что документ станет основой для переговоров в Совете Безопасности в ближайшие дни.

По словам американского чиновника, голосование может состояться уже в ближайшие недели, а первые подразделения международных сил безопасности (ISF) могут быть развернуты в Газе до января.

Не миротворцы, а силы правопорядка

Как уточнил американский чиновник, будущие международные силы не будут иметь статуса миротворческих, а будут действовать как силы правоохранительного типа. В состав ISF войдут войска из нескольких стран, в частности Индонезии, Азербайджана, Египта и Турции.

Их создание будет происходить в тесном сотрудничестве с "Советом мира" Газы, который, по словам президента США Дональда Трампа, он планирует возглавить.

Задачи сил безопасности

Основными задачами ISF станет обеспечение безопасности границ Газы с Израилем и Египтом, защита гражданского населения и гуманитарных коридоров, а также обучение новых палестинских полицейских сил.

Кроме того, силы должны стабилизировать ситуацию с безопасностью, осуществить демилитаризацию региона, в частности ликвидацию вооружений негосударственных группировок, включая разоружение террористической группировки ХАМАС.

Контроль переходного управления

Проект также предусматривает создание "Совета мира" как администрации переходного управления, которая будет определять приоритеты и координировать финансирование восстановления Газы.

Под руководством Совета будет работать технократический комитет палестинских специалистов, ответственных за ежедневное управление сектором. Ожидается, что Совет мира начнет функционировать еще до создания комитета.

Согласно проекту, силы ISF будут действовать под единым командованием, согласованным с Советом мира. Им разрешено применять "все необходимые меры для выполнения мандата" в соответствии с международным и гуманитарным правом.

В то же время операции ISF будут проходить в тесной координации с Израилем и Египтом.

Переходный период

Планируется, что ISF будет обеспечивать безопасность во время постепенного вывода израильских войск с территории Газы. В это время Палестинская администрация должна провести реформы, которые позволят ей в будущем взять на себя полный контроль над регионом.

Размещение международных сил в секторе Газа является одним из пунктов соглашения о прекращении огня между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и Израилем.