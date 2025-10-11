США вирішили не входити в Газу: військових розмістять в Ізраїлі

Сполучені Штати не будуть вводити свої війська в Газу. Мир буде досягнуто без їхньої присутності в анклаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у Х, Telegram Clash Report і видання The Times of Israel .

Зокрема, з відповідною заявою виступив адмірал CENTCOM Бред Купер, який перебуває в Ізраїлі та керує місією зі стабілізації ситуації.

"Щойно повернувся з поїздки до Гази, де я інформував про те, як ми просуваємося вперед у створенні Військово-цивільного координаційного центру (CMCC) під керівництвом CENTCOM, що координуватиме діяльність із підтримки стабілізації після конфлікту", - заявив Купер.

Водночас він уточнив, що США не направлятимуть своїх військових безпосередньо в Газу.

"Американські солдати відповідають на заклик забезпечити мир на Близькому сході, підтримуючи головнокомандувача в цей історичний момент. Це велике завдання буде виконано без введення американських військ у Газу", - додав адмірал.

Як уточнює Clash Report, близько 200 солдатів США прямують в Ізраїль, а не в Газу, щоб спостерігати за дотриманням перемир'я.

Тим часом The Times of Israel написало, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і адмірал Бред Купер відвідали ізраїльські війська на базі в Газі, щоб переконатися в завершенні узгодженого виведення військових. Наразі обидва чиновники вже повернулися в Ізраїль.