США вирішили не входити в Газу: військових розмістять в Ізраїлі
Сполучені Штати не будуть вводити свої війська в Газу. Мир буде досягнуто без їхньої присутності в анклаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у Х, Telegram Clash Report і видання The Times of Israel.
Зокрема, з відповідною заявою виступив адмірал CENTCOM Бред Купер, який перебуває в Ізраїлі та керує місією зі стабілізації ситуації.
"Щойно повернувся з поїздки до Гази, де я інформував про те, як ми просуваємося вперед у створенні Військово-цивільного координаційного центру (CMCC) під керівництвом CENTCOM, що координуватиме діяльність із підтримки стабілізації після конфлікту", - заявив Купер.
Водночас він уточнив, що США не направлятимуть своїх військових безпосередньо в Газу.
"Американські солдати відповідають на заклик забезпечити мир на Близькому сході, підтримуючи головнокомандувача в цей історичний момент. Це велике завдання буде виконано без введення американських військ у Газу", - додав адмірал.
Як уточнює Clash Report, близько 200 солдатів США прямують в Ізраїль, а не в Газу, щоб спостерігати за дотриманням перемир'я.
Тим часом The Times of Israel написало, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і адмірал Бред Купер відвідали ізраїльські війська на базі в Газі, щоб переконатися в завершенні узгодженого виведення військових. Наразі обидва чиновники вже повернулися в Ізраїль.
Мир у Газі та присутність військових
Нагадаємо, на початку жовтня президент США Дональд Трамп розробив план щодо завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Документ містить 20 пунктів, а також передбачає створення міжнародної "Ради миру".
Уже 9 жовтня Трамп повідомив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану США. Таким чином, Ізраїль скоротить присутність військ у Секторі Газа, а також сторони звільнять заручників.
Днями Трамп уточнив, що звільнення заручників, припустив, почнеться в понеділок 13 жовтня.
Також у ЗМІ була інформація, що США направлять 200 американських військових до Ізраїлю для забезпечення стабільності в Секторі Гази. При цьому деякі медіа писали, що вони нібито мають стати між ЦАХАЛом і палестинцями. Але тепер, виходячи зі слів адмірала, стало зрозуміло, що військ США в Газі не буде.