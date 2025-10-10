США направлять 200 військових для стабілізації ситуації в Газі, - ЗМІ

Сотні американських військовослужбовців займуться стабілізацією ситуації в Секторі Газа разом із військовими з низки країн Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.

За словами двох високопоставлених американських чиновників, 200 американських військових будуть направлені в Ізраїль для забезпечення стабільності в Секторі Газа.

"Центральне командування США (CENTCOM) створює в Ізраїлі Центр цивільно-військової координації (CMCC), щоб підтримати стабілізаційні заходи в Газі після оголошення 8 жовтня угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС", - йдеться у заяві посадовця для CNN.

Водночас, ці американські військові не будуть перебувати на території Сектору Газа.

Зазначені військовослужбовці володіють експертизою у галузях транспорту, планування, безпеки, логістики та інженерії та будуть забезпечувати роботу CMCC, розташованого в Ізраїлі.

За словами представника Білого дому, військовослужбовці займатимуться моніторингом виконання мирної угоди. Деякі з них, ймовірно, перебуватимуть на території Ізраїлю.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт підтвердила цю інформацію у публікації в соцмережах.

"До 200 американських військових, які вже перебувають у складі CENTCOM, отримають завдання контролювати виконання мирної угоди в Ізраїлі та співпрацюватимуть з іншими міжнародними силами на місці", - написала вона у соцмережі X.

Раніше високопоставлений представник США сказав CNN, що військові, яких відправляють Сполучені Штати, приєднаються до контингентів із Єгипту, Катару, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів для здійснення нагляду.