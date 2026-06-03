ЗМІ дізналися ім'я замовника захоплення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині
Рейд проти конвою "Ощадбанку" 5 березня біля Будапешта був не випадковою перевіркою, а заздалегідь спланованою політичною операцією з конкретним виконавцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування угорського видання Telex.
Орбан назвав дату
Угорські журналісти з'ясували: рішення про проведення рейду 5 березня ухвалив особисто тодішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - без жодного юридичного підґрунтя.
"Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійного погляду для цього не було жодних підстав - з'ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї", - йдеться у публікації.
Дату підтвердило і саме урядове Управління з захисту Конституції.
"На початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при кабінеті прем'єр-міністра надійшло рішення, згідно з яким рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня", - йдеться у коментарі відомства виданню Telex.
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Хто виконував і хто стежив
Державний секретаріат виконував вказівки Орбана. У день нападу на конвой він отримував оновлення про перебіг операції в режимі реального часу.
Кілька незалежних одне від одного джерел підтвердили: саме прем'єр наполягав на проведенні операції.
Навіщо це було потрібно
За даними джерел Telex, Орбан вирішив діяти у відповідь на "перекриття" Україною нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами. Він був переконаний, що Київ робить це навмисно - з політичних міркувань, а не через об'єктивну неможливість ремонту.
Паралельно з рейдом угорський уряд запустив інформаційну атаку. Медіаімперія партії "Фідес" поширювала зображення, згенеровані штучним інтелектом, - на них українських інкасаторів подавали як затриманих злочинців.
Мета була подвійна: перевести суспільну увагу на нібито сумнівне походження коштів і натякнути, що ці гроші фінансують угорську опозицію.
Затримання інкасаторів "Ощаду" в Угорщині: як все відбувалось
5 березня конвой "Ощадбанку," що перевозив готівку та золото на суму близько 80 мільйонів доларів з австрійського Raiffeisen Bank до України, захопили поблизу Будапешта.
Під час тримання під вартою семеро інкасаторів перебували у кайданках. Одному з них між допитами ввели дві ін'єкції. Згодом угорська влада людей відпустила, але ухвалила закон про вилучення валюти і цінностей.
Після захоплення конвою НБУ зажадав від Угорщини негайно звільнити громадян України та надати офіційне пояснення. Нацбанк наголосив, що перевезення здійснювалося в рамках міжнародного контракту між Raiffeisen Bank та Ощадбанком і було оформлене згідно з чинними митними процедурами.
Тим часом угорська сторона намагалася підкріпити свої дії доказами. Будапешт заявив про наявність відеозапису з туалету автозаправки, на якому нібито видно підробку документів, а також посилався на нові банкноти, що "ніколи не були в обігу". В МЗС України ці дії назвали "державним бандитизмом".
Як повідомляло РБК-Україна, 6 травня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Угорщина повернула всі гроші та цінності Ощадбанку в повному обсязі - після зміни влади в країні.
А вже 18 травня Угорщина скасувала депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгену для семи інкасаторів - і видалила всі записи з державних реєстрів.