ЗМІ дізналися ім'я замовника захоплення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині

Рейд проти конвою "Ощадбанку" 5 березня біля Будапешта був не випадковою перевіркою, а заздалегідь спланованою політичною операцією з конкретним виконавцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування угорського видання Telex .

Орбан назвав дату

Угорські журналісти з'ясували: рішення про проведення рейду 5 березня ухвалив особисто тодішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - без жодного юридичного підґрунтя.

"Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійного погляду для цього не було жодних підстав - з'ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї", - йдеться у публікації.

Дату підтвердило і саме урядове Управління з захисту Конституції.

"На початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при кабінеті прем'єр-міністра надійшло рішення, згідно з яким рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня", - йдеться у коментарі відомства виданню Telex.

Хто виконував і хто стежив

Державний секретаріат виконував вказівки Орбана. У день нападу на конвой він отримував оновлення про перебіг операції в режимі реального часу.

Кілька незалежних одне від одного джерел підтвердили: саме прем'єр наполягав на проведенні операції.

Навіщо це було потрібно

За даними джерел Telex, Орбан вирішив діяти у відповідь на "перекриття" Україною нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами. Він був переконаний, що Київ робить це навмисно - з політичних міркувань, а не через об'єктивну неможливість ремонту.

Паралельно з рейдом угорський уряд запустив інформаційну атаку. Медіаімперія партії "Фідес" поширювала зображення, згенеровані штучним інтелектом, - на них українських інкасаторів подавали як затриманих злочинців.

Мета була подвійна: перевести суспільну увагу на нібито сумнівне походження коштів і натякнути, що ці гроші фінансують угорську опозицію.

Затримання інкасаторів "Ощаду" в Угорщині: як все відбувалось

5 березня конвой "Ощадбанку," що перевозив готівку та золото на суму близько 80 мільйонів доларів з австрійського Raiffeisen Bank до України, захопили поблизу Будапешта.

Під час тримання під вартою семеро інкасаторів перебували у кайданках. Одному з них між допитами ввели дві ін'єкції. Згодом угорська влада людей відпустила, але ухвалила закон про вилучення валюти і цінностей.

Після захоплення конвою НБУ зажадав від Угорщини негайно звільнити громадян України та надати офіційне пояснення. Нацбанк наголосив, що перевезення здійснювалося в рамках міжнародного контракту між Raiffeisen Bank та Ощадбанком і було оформлене згідно з чинними митними процедурами.